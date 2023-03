Tai'an, inCina, costruirà una "città dello stoccaggio di energia" da decine di milioni di kilowatt

TAI'AN, Cina, 8 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, nella città di Tai'an, nella provincia di Shandong, si è tenuta la cerimonia di firma del progetto di accumulo energetico Huaneng Feicheng, con un investimento di 3 miliardi di yuan. Il progetto prevede la costruzione di due centrali di accumulo di energia ad aria compressa da 300 megawatt, che getteranno solide basi per la costruzione di una "capitale dell'accumulo di energia" di 10 milioni di kilowatt nella città di Tai'an.

Dall'attuazione della strategia di rafforzamento della città con la nuova industrializzazione, la città di Tai'an della provincia di Shandong ha identificato l'industria delle nuove energie come una delle quattro principali industrie vantaggiose. Promuove il rapido sviluppo dell'industria attraverso l'intera catena, tutti gli anelli e tutti i fattori. Nel 2022, l'industria delle nuove energie della città raggiungerà un fatturato operativo di 14,5 miliardi di yuan, con una crescita delle entrate, delle imposte e degli utili rispettivamente del 74%, 48% e 220%. La capacità installata di nuove energie raggiungerà i 4,2 milioni di kilowatt, pari al 52,3% della capacità installata di energia elettrica.

In futuro, la città di Tai'an si concentrerà sull'obiettivo del "doppio carbonio". In primo luogo, costruirà un nuovo "capitale di accumulo energetico" multi-elemento di decine di milioni di kilowatt e realizzerà un sistema di accumulo energetico multi-elemento supportato dall'accumulo di energia pompata e dall'accumulo di energia in caverna salina, integrato dall'accumulo di energia elettrochimica, dall'accumulo di energia per la produzione di idrogeno, dall'accumulo di gas termico e dall'accumulo di carbone. In secondo luogo costruirà una "Mount Taishan Lithium Valley" da cento miliardi di euro, un'ecologia industriale di "batteria di potenza, batteria di accumulo di energia+imballaggio della batteria+applicazione terminale", estenderà e rafforzerà la catena dell'industria della nuova energia, e si concentrerà sulla costruzione dei materiali per batterie al litio Ruifu, delle batterie al litio Shengyang, delle batterie al litio aerospaziali, della rigenerazione dei materiali al litio Junleyi, del nuovo guscio della batteria Heyuan, dei veicoli commerciali a nuova energia Geely Bentu e di altri progetti. In terzo luogo, creerà un "modello Tai'an" per lo sviluppo delle energie rinnovabili, concentrandosi sulla produzione di energia fotovoltaica, integrata da energia da biomassa, energia da idrogeno e "energia verde nello Shandong", e promuoverà lo sviluppo diversificato, collaborativo e su larga scala delle energie rinnovabili, cercando di raggiungere più di 5,5 milioni di kilowatt di energia rinnovabile installati nel 2025, con un rapporto di produzione di energia superiore al 36%.

SOURCE Ufficio informazioni del governo popolare della municipalità di Tai'an