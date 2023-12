Term Structure raccoglie 4,25 milioni di USD in un round di finanziamento seed iniziale guidato da Cumberland DRW

TAIPEI, 22 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Term Structure, una società creatrice dell'omonimo protocollo per reddito fisso che non contempla la custodia e che offre servizi di indebitamento e prestito peer-to-peer, a tasso fisso e a tempo determinato nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), ha raccolto 4,25 milioni di USD in un round di finanziamento seed iniziale.

Questo round di finanziamento seed – guidato da Cumberland DRW con la partecipazione di Decima Fund, HashKey Capital, Longling Capital e MZ Web3 Fund – aumenta i fondi totali raccolti da Term Structure a oltre 8 milioni di dollari a tutt'oggi. Cumberland DRW ha così spiegato il motivo che l'ha spinta a finanziare il round: "I prodotti a reddito fisso sono un elemento base della tradizionale struttura del mercato finanziario e la richiesta di questi prodotti nei mercati DeFi costituisce un segnale importante della sempre maggiore maturità in questo settore del mercato. Term Structure, che è guidata da veterani del settore, è un investimento molto interessante per noi e rispecchia il nostro impegno a investire in soluzioni innovative che risolvano esigenze reali del mercato".

Nella finanza tradizionale (TradFi), i prodotti a reddito fisso consentono a istituti e singole persone di prevedere i flussi di cassa e valutare il valore relativo di varie opportunità d'investimento. Tuttavia, tali prodotti attualmente sono assenti nella DeFi. Grazie al protocollo Term Structure, gli utenti possono utilizzare prodotti a reddito fisso per riscuotere interessi periodici allo scopo di ottenere un flusso di reddito affidabile o tassi fissi per controllare i costi di un finanziamento. Inoltre, una volta creati prodotti a reddito fisso fondamentali, questi accelerano lo sviluppo completo di sofisticati prodotti finanziari – forward, futures e opzioni. Questo strumenti sono utilizzabili per strategie di hedging e di valutazione nonché per la determinazione dei prezzi di strumenti finanziari.

Il testnet del protocollo Term Structure è già in funzione su https://app.testnet.ts.finance/ su Ethereum Goerli. Questo protocollo attualmente presenta due mercati essenziali sulla sua piattaforma. Nei mercati principali, gli utenti possono effettuare ordini per prendere o dare in prestito token con tassi di interesse fissi e date di scadenza fisse. Una volta abbinati gli ordini, gli utenti che prendono in prestito riceveranno token corrispondenti e dovranno ripagare i debiti prima della data di scadenza per recuperare i collaterali. Gli utenti che danno in prestito riceveranno token a reddito fisso, riscattabili alla scadenza per recuperare il capitale oltre agli interessi. Nei mercati secondari, gli utenti possono acquistare e vendere token a reddito fisso attraverso il sistema di contrattazione basato sull'elenco degli ordini.

Per proteggere gli asset degli utenti, viene attuata la soluzione scalabile zkTrue-up, un rollup ZK personalizzato, per ottenere la disponibilità dei dati e consentire agli utenti di effettuare e annullare ordini senza dover pagare commissioni di transazione (le cosiddette gas fee). Gli utenti possono inoltre iniziare un "prelievo forzato" (Forced Withdrawal) sul contratto zkTrue-up per prelevare fondi direttamente in caso di censura o di qualsiasi problema. Se la richiesta di prelievo non viene accettata, gli utenti possono attivare la modalità di "evacuazione" ed eseguire l'evacuazione sul contratto L1 per proteggere i loro asset.

Il 4 dicembre 2023 si terrà su YouTube un seminario di presentazione del protocollo, mentre il giorno successivo vi sarà una sessione interattiva AMA ("Ask Me Anything") nel corso della quale i partecipanti potranno fare domande di vario genere. Inoltre dopo il lancio del testnet sarà organizzata una competizione di trading. I premi per i vincitori includeranno 10.000 USDC. Non solo: presto saranno disponibili per operatori professionali kit di sviluppo software (SDK) e API per contrattazioni programmatiche. Per aggiornamenti visitare il sito ufficiale Term Structure, https://ts.finance/.

Contatto stampa: Weiting Chen, weiting.chen@tkspring.com