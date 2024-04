TerraPay rafforza la strategia normativa con la nomina di Marco Boldini a vicepresidente esecutivo e responsabile globale degli affari governativi

LONDRA, 3 aprile 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, azienda leader nel settore dei movimenti di denaro globali, annuncia con orgoglio la nomina di Marco Boldini a vicepresidente esecutivo e responsabile globale delle politiche, della regolamentazione e degli affari governativi. Questa aggiunta strategica al team di alti dirigenti di TerraPay sottolinea l'impegno di TerraPay nel semplificare i complessi scenari normativi e nel promuovere una crescita sostenibile nei mercati internazionali.

Marco apporta nel suo nuovo ruolo in TerraPay oltre due decenni di leadership e competenza esemplari nel settore dei servizi finanziari. In precedenza, Marco è stato Partner nel team di regolamentazione e fintech dei servizi finanziari presso lo studio legale internazionale Orrick, Herrington & Sutcliffe, dove ha dimostrato un considerevole track record d'eccellenza. Inoltre, Marco ricopre incarichi prestigiosi come Professore Straordinario (Full Professor) presso l'Università San Raffaele di Roma e come Honorary Visiting Professor presso la Bayes Business School di Londra. Inoltre, Marco sta completando un MBA presso la Bayes Business School di Londra. La sua vasta esperienza include anche il ruolo di Console onorario italiano nel Regno Unito, fino al 2020.

Presso TerraPay, Marco guiderà lo sviluppo e l'attuazione della strategia normativa globale dell'azienda, collaborando a stretto contatto con le parti interessate interne ed esterne. Fornirà supporto normativo a vari dipartimenti, garantendo la conformità con tutte le normative, le direttive e gli standard etici pertinenti in diverse giurisdizioni, guidando l'eccellenza operativa e la crescita strategica. Commentando la nomina di Marco, Ambar Sur, fondatore e CEO di TerraPay, ha dichiarato: "L'approfondita conoscenza di Marco nell'ambito dei quadri normativi in continua evoluzione, unitamente al suo comprovato senso di leadership, sarà determinante nel definire la strategia normativa di TerraPay, promuovendo una cultura di conformità e integrità in tutte le nostre attività globali".

Marco Boldini ha espresso tutta la propria soddisfazione per essere entrato a far parte di TerraPay e ha dichiarato: "Sono entusiasta di intraprendere questo nuovo viaggio con TerraPay, una società pionieristica all'avanguardia nell'innovazione dei pagamenti globali. Sono pronto a sfruttare la mia competenza per affrontare le complessità normative, promuovere una crescita sostenibile e rafforzare la posizione di TerraPay come partner di fiducia nell'ecosistema dei pagamenti internazionali".

Mentre TerraPay continua a espandersi e a rafforzare la propria leadership nel settore, la nomina di Marco Boldini segna una pietra miliare importante nel percorso dell'azienda verso la promozione dell'inclusione e dell'empowerment finanziario globale.

Informazioni su TerraPay

TerraPay semplifica i movimenti di denaro nel mondo, fornendo un'unica connessione alla più estesa rete di pagamenti transfrontalieri regolamentata in 30 mercati globali e consentendo pagamenti verso 144 paesi di ricezione, oltre 210 paesi di invio, oltre 7,5 miliardi di conti bancari e oltre 2,1 miliardi di portafogli mobili. La missione di TerraPay è connettere un mondo finanziario senza confini, rendendo i movimenti di denaro immediati, affidabili, trasparenti e pienamente conformi, ovunque. TerraPay amplia i confini per le imprese globali, da banche, fintech e operatori di trasferimento di denaro fino alle agenzie di viaggio, alle piattaforme di economia dei creator e ai marketplace dell'e-commerce, promuovendo al contempo l'inclusione finanziaria anche nei mercati più inaccessibili. Fondata nel 2014, TerraPay ha sede a Londra, con uffici globali a Bangalore, Dubai, Miami, Bogotà, Dar es Salaam, Kampala, L'Aia, Dakar, Joburg, Nairobi, Milano e Singapore, e si sta espandendo rapidamente grazie ai finanziamenti di importanti investitori, tra cui la SFI (la Banca Mondiale), Prime Ventures, Partech Africa e Visa.

