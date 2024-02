The Brattle Group annuncia 10 nuove promozioni al ruolo di Principal

BOSTON, 7 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- The Brattle Group è lieto di annunciare la recente promozione al ruolo di Principal di 10 esperti: Dr. Can Çeliktemur, Dr. Charlie Gibbons, Dr. Lucrezio Figurelli, Dr. Yingzhen Li, Mame Maloney, Dr. Nguyet Nguyen, Ilinca Popescu, Dr. Shastri Sandy, Chris Wall e Jake Zahniser-Word.

"L'anno scorso queste nove persone hanno superato tutte le aspettative nel coltivare le loro competenze e fornire ai clienti un servizio eccezionale su questioni riguardanti servizi finanziari, norme concernenti le utility, leggi antitrust e concorrenza, governance societaria e altro ancora", ha dichiarato Torben Voetmann, Presidente e Principal di Brattle. "Inoltre, incarnano i quattro principi fondamentali di Brattle – sviluppo, collegialità, qualità e sostenibilità – in tutto ciò che fanno e rappresentano lo straordinario management dell'azienda. Guardiamo con fiducia ai contributi che questi esperti apporteranno nei prossimi anni".

I nuovi Principal:

Can Çeliktemur | Londra

Il Dott. Çeliktemur è specializzato in economia della concorrenza, con competenze nei campi della modellazione economica e dell'analisi statistica. Supporta i clienti in tutte le fasi di cause legali e arbitrato, e recentemente il suo impegno si è focalizzato su cause legali relative alla concorrenza riguardanti danni successivi alla creazione di cartelli e abuso di aspetti legati al predominio nel Regno Unito. Inoltre vanta competenza nei campi delle indagini di mercato e del controllo delle fusioni.

Charles Gibbons | Practice Leader: risorse ambientali e naturali | San Francisco

Il Dott. Gibbons fornisce complesse analisi econometriche e statistiche per questioni legali e riguardanti norme e politiche. La sua esperienza include cause riguardanti danni a risorse naturali e una varietà di altre cause legali – comprese leggi antitrust e questioni riguardanti la protezione dei consumatori – oltre a valutazione e sviluppo di indagini.

Lucrezio Figurelli | Roma

Il Dott. Figurelli è specializzato nell'analisi di questioni riguardanti leggi antitrust e norme nei settori industriale, digitale e delle telecomunicazioni. È l'autore di vari rapporti speciali e ha supportato la deposizione di esperti in tribunale in numerosi procedimenti normativi, indagini antitrust e arbitrati internazionali.

Yingzhen Li | Washington, DC

Il Dott. Li è un esperto di problemi relativi a strumenti derivati finanziari, mercati di capitali, governance societaria e venture capital. Ha fornito consulenza in numerose cause di alto profilo e ha diretto team responsabili di progetto attraverso tutte le fasi di indagini, cause legali e arbitrati normativi.

Mame Maloney | Chicago

Mame Maloney vanta un'ampia gamma di competenze in controversie riguardanti manipolazione dei mercati, frode concernente titoli azionari e protezione dei consumatori. Ha aiutato sia attori che convenuti a condurre indagini e sviluppare argomenti persuasivi basati su principi economici e supportati da evidenza empirica.

Nguyet Nguyen | Practice Co-Leader: investimenti alternativi | New York

La Dott.ssa Nguyen vanta competenza nella valutazione e modellazione finanziaria, mercati di equity e comportamento nelle contrattazioni. Ha fornito consulenza in numerose controversie su private equity, venture capital e hedge fund e ha contribuito alla crescita dell'attività di Brattle nell'universo dei prodotti strutturati, degli strumenti derivati e dei prodotti creditizi oltre ad azioni di categoria concernenti titoli azionari.

Ilinca Popescu | Londra

Ilinca Popescu è esperta nella valutazione e finanza aziendale, particolarmente nella valutazione dei danni nel contesto di cause legali e arbitrati complessi. Si è impegnata in arbitrati sia commerciali che riguardanti lo stato di investitori e ha deposto in tribunale in varie lingue.

Shastri Sandy | Chicago

Il Dott. Sandy vanta 15 anni di esperienza in qualità di economista finanziario. È impegnato in indagini su colletti bianchi, controversie sulla protezione contro frodi finanziarie, questioni di governance societaria e riguardanti le conseguenze involontarie dell'intelligenza artificiale/del machine learning, comprese cause di alto profilo da vari miliardi di dollari.

Christopher Wall | Boston

Christopher Wall è specializzati nell'economia normativa delle utility pubbliche, con competenza nella previsione del costo del capitale, nella determinazione dei costi delle polizze assicurative, nella valutazione e nella previsione della domanda. Ha aiutato vari clienti – utility operanti nei settori del gas naturale, dell'energia elettrica e idrico – a preparare testimonianze di esperti in oltre 100 procedimenti normativi e ha deposto di fronte a varie commissioni normative statali.

Jake Zahniser-Word | Boston

Jake Zahniser-Word è esperto nella finanza aziendale e in questioni di carattere normativo nei settori del gas naturale, petrolifero e dell'energia elettrica. È specializzato nel consigliare i clienti su problemi economici e finanziari in controversie commerciali nel settore dell'energia.

INFORMAZIONI SU BRATTLE

The Brattle Group risponde a complesse esigenze economiche, finanziarie e normative per aziende, studi legali e governi di tutto il mondo. Ci contraddistingue la chiarezza dei nostri approfondimenti e la credibilità dei nostri esperti, tra cui docenti universitari di chiara fama internazionale e specialisti del settore. Brattle può contare su oltre 500 professionisti di talento nel Nord America, in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Per maggiori informazioni visitare brattle.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/4533673/the_brattle_group_logo.jpg