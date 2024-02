The Groupe Brattle annonce 10 nouvelles promotions au rang de principal

BOSTON, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- The Brattle Group a le plaisir d'annoncer que 10 experts ont récemment été promus au rang de principal : Can Çeliktemur, Charlie Gibbons, Lucrezio Figurelli, Yingzhen Li, Mame Maloney, Nguyet Nguyen, Ilinca Popescu, Shastri Sandy, Chris Wall et Jake Zahniser-Word.

"Au cours de l'année écoulée, ces neuf personnes se sont surpassées pour cultiver leur expertise et fournir un service à la clientèle exceptionnel sur des questions liées aux services financiers, à la réglementation des services publics, à l'antitrust et à la concurrence, à la gouvernance d'entreprise, et plus encore », a déclaré Torben Voetmann, président et principal de Brattle. « De plus, ils incarnent les quatre principes fondamentaux de Brattle – développement, collégialité, qualité et durabilité – dans tout ce qu'ils font, et ils représentent le pipeline de leadership exceptionnel que nous avons au sein du cabinet. Nous attendons avec impatience les contributions de ces experts dans les années à venir. »

Nos nouveaux principaux :

Can Çeliktemur | Londres

M. Çeliktemur est spécialisé dans économie de la concurrence, et possède une expertise en analyse statistique et en modélisation économique. Il accompagne ses clients à tous les stades du contentieux et de l'arbitrage, et ses travaux récents ont porté sur des litiges en matière de concurrence impliquant des dommages-intérêts consécutifs à des ententes et des affaires d'abus de position dominante au Royaume-Uni. Il a également de l'expérience en matière de contrôle de fusions et d'études de marché.

Charles Gibbons | responsable de pratique : Environnement et ressources naturelles | San Francisco

M. Gibbons fournit des analyses économétriques et statistiques sophistiquées pour les questions juridiques, réglementaires et stratégiques. Son expérience comprend d'importantes affaires de dommages aux ressources naturelles et une variété d'autres litiges – notamment en matière de protection des consommateurs et d'antitrust – ainsi que l'élaboration et l'évaluation d'enquêtes.

Lucrezio Figurelli | Rome

M. Figurelli est spécialisé dans l'analyse des questions de réglementation et d'antitrust sur les marchés industriels, numériques et des télécommunications. Il a rédigé des rapports d'experts et soutenu des témoignages d'experts dans le cadre de nombreuses procédures réglementaires, d'enquêtes antitrust et d'arbitrages internationaux.

Yingzhen Li | Washington, DC

M. Li est un expert des questions liées aux produits financiers dérivés, aux marchés de capitaux, à la gouvernance d'entreprise et au capital de risque. Il a été consultant dans plusieurs affaires très médiatisées et a dirigé des équipes de projet à toutes les étapes des enquêtes des autorités de régulation, des litiges et des arbitrages.

Mame Maloney | Chicago

Mme Maloney possède une vaste expertise dans les différends concernant la manipulation des marchés, la fraude en valeurs mobilières et la protection des consommateurs. Elle a aidé des clients, qu'ils soient demandeurs ou défenseurs, à mener des enquêtes et à élaborer des arguments convaincants fondés sur des principes économiques et étayés par des preuves empiriques.

Nguyet Nguyen | Coresponsable de pratique : Investissements alternatifs | New York

M. Nguyen possède de l'expertise dans l'évaluation et la modélisation financières, les marchés boursiers et le comportement des traders. Elle a été consultée dans le cadre de plusieurs litiges liés au capital-investissement, au capital de risque et aux fonds de couverture, et a contribué au développement des activités de Brattle dans le domaine du crédit, des produits dérivés et des produits structurés, ainsi que dans le cadre de recours collectifs en valeurs mobilières.

Ilinca Popescu | Londres

Mme Popescu est experte en financement et en évaluation d'entreprises, particulièrement en ce qui concerne l'évaluation de dommages-intérêts dans le cadre d'arbitrages et de litiges complexes. Elle a travaillé sur des arbitrages entre investisseurs et États et des arbitrages commerciaux et a témoigné dans plusieurs langues.

Shastri Sandy | Vancouver

M. Sandy a 15 ans d'expérience comme économiste financier. Il travaille sur des enquêtes en col blanc, des litiges en matière de protection contre la fraude financière, des questions de gouvernance d'entreprise et des conséquences involontaires de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, y compris des affaires très médiatisées de plusieurs milliards de dollars.

Christopher Wall | Boston

M. Wall est spécialisé dans l'économie réglementaire des services publics, avec une expertise en matière de coût du capital, de tarification, d'évaluation et de prévision de la demande. Il a aidé des clients des services publics des secteurs du gaz naturel, de l'électricité et de l'eau à préparer des témoignages d'experts dans le cadre de plus de 100 procédures réglementaires et a témoigné devant diverses commissions réglementaires de l'État.

Jake Zahniser-Word | Montréal

M. Zahniser-Word est un expert en finance d'entreprise et en questions réglementaires dans les secteurs du gaz naturel, du pétrole et de l'électricité. Il est spécialisé dans la fourniture de conseils à ses clients sur les questions économiques et financières dans le cadre de litiges commerciaux dans le secteur de l'énergie.

À PROPOS DE BRATTLE

The Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour les entreprises, les cabinets d'avocats et les gouvernements du monde entier. Nous nous distinguons par la clarté de nos idées et la crédibilité de nos experts, qui comprennent des universitaires internationaux de premier plan et des spécialistes du secteur. Brattle compte 500 professionnels talentueux établis en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur brattle.com.

