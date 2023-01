The Brattle Group annuncia cinque nuove promozioni al ruolo di Principal

BOSTON, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- The Brattle Group è lieto di annunciare la recente promozione al ruolo di Principal di cinque esperti: Josephine Duh, Marcella Fantini, Michael Hagerty, Paroma Sanyal e Alberto Vargas.

Promoted Principals | The Brattle Group

"Brattle si impegna a formare la prossima generazione di leader del settore. Queste persone eccezionali si sono fatte notare grazie al loro supporto di alta qualità e alle competenze specialistiche che hanno fornito ai clienti su questioni riguardanti energia, sanità, comunicazioni, servizi finanziari e altro ancora", ha dichiarato David J. Hutchings, Presidente ad interim e Principal di Brattle. "Inoltre, hanno tutti dimostrato un impegno senza pari nello sviluppo dei propri colleghi e si sono impegnati al massimo per rappresentare i valori fondamentali di Brattle: collaborazione, integrità, performance e rispetto".

I nostri nuovi Principal:

Josephine Duh | Practice Co-Leader: Healthcare & Life Sciences | San Francisco

La dott.ssa Duh è specializzata nell'applicazione di approcci economici ed econometrici per affrontare le responsabilità, calcolare i danni e sviluppare previsioni basate su prove in contenziosi, arbitrati e procedimenti normativi. Ha assistito clienti pubblici e privati in diversi settori e aree tematiche, con particolare attenzione alle questioni antitrust e sanitarie.

La dott.ssa Duh è specializzata nell'applicazione di approcci economici ed econometrici per affrontare le responsabilità, calcolare i danni e sviluppare previsioni basate su prove in contenziosi, arbitrati e procedimenti normativi. Ha assistito clienti pubblici e privati in diversi settori e aree tematiche, con particolare attenzione alle questioni antitrust e sanitarie. Marcella Fantini | Rome

Marcella Fantini vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore energetico, in particolare nel campo del gas naturale e dell'elettricità. Di recente si è occupata di due diligence regolamentare nell'ambito di processi di Fusioni e Acquisizioni (M&A) e di rifinanziamento e di assistenza normativa a infrastrutture, investitori e operatori del mercato energetico italiano e internazionale.

Marcella Fantini vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore energetico, in particolare nel campo del gas naturale e dell'elettricità. Di recente si è occupata di due diligence regolamentare nell'ambito di processi di Fusioni e Acquisizioni (M&A) e di rifinanziamento e di assistenza normativa a infrastrutture, investitori e operatori del mercato energetico italiano e internazionale. Michael Hagerty | Washington, DC

Michael Hagerty ha esperienza nel supportare i clienti e nel testimoniare davanti alle autorità di regolamentazione statali e federali in merito agli aspetti chiave della transizione verso l'energia pulita, tra cui la pianificazione della costruzione della rete di trasmissione, la valutazione del futuro mix di risorse di generazione e l'analisi del ritmo e dell'impatto dell'adozione dei veicoli elettrici e dell'elettrificazione del riscaldamento.

Michael Hagerty ha esperienza nel supportare i clienti e nel testimoniare davanti alle autorità di regolamentazione statali e federali in merito agli aspetti chiave della transizione verso l'energia pulita, tra cui la pianificazione della costruzione della rete di trasmissione, la valutazione del futuro mix di risorse di generazione e l'analisi del ritmo e dell'impatto dell'adozione dei veicoli elettrici e dell'elettrificazione del riscaldamento. Paroma Sanyal | Practice Co-Leader: Telecommunications, Media & Entertainment | Washington , DC

La dott.ssa Sanyal è un esperta in materia di politica in materia di spettro, regolamentazione, concorrenza, protezione dei consumatori, mappatura della banda larga, dati e proprietà intellettuale nel settore delle telecomunicazioni. Prima di entrare a far parte di Brattle, è stata Chief Economist del Wireless Telecommunications Bureau presso la Federal Communications Commission (FCC).

La dott.ssa Sanyal è un esperta in materia di politica in materia di spettro, regolamentazione, concorrenza, protezione dei consumatori, mappatura della banda larga, dati e proprietà intellettuale nel settore delle telecomunicazioni. Prima di entrare a far parte di Brattle, è stata Chief Economist del Wireless Telecommunications Bureau presso la Federal Communications Commission (FCC). Alberto Vargas | Practice Leader: Broker-Dealers & Financial Services | Washington , DC

Il dott. Vargas è un esperto nell'applicazione di strumenti statistici e finanziari in contesti che abbracciano i settori finanziario, sanitario ed energetico. Ha dato prova delle sue competenze nel settore dei derivati e dei prodotti strutturati, è stato coautore di numerose relazioni e ha assistito esperti in questioni che vanno dalla manipolazione del mercato alle controversie fiscali.

INFORMAZIONI SU BRATTLE

The Brattle Group risponde a complesse esigenze economiche, finanziarie e normative per aziende, studi legali e governi di tutto il mondo. Ci contraddistingue la chiarezza dei nostri approfondimenti e la credibilità dei nostri esperti, tra cui docenti universitari di chiara fama internazionale e specialisti del settore. Brattle può contare su oltre 500 professionisti di talento nei quattro continenti. Per maggiori informazioni, visitare brattle.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1982697/The_Brattle_Group_Promoted_Principals__January_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/the_brattle_group_logo.jpg

SOURCE The Brattle Group