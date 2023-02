The Knot Worldwide acquisisce l'azienda Zankyou Ventures

The Knot Worldwide innova ed espande ulteriormente i servizi alle coppie e ai fornitori di matrimoni in Europa e in America Latina.

MILANO, 3 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Il gruppo The Knot Worldwide , un'autorità globale nell'industria dell'organizzazione di matrimoni che opera, tra gli altri Paesi, in Italia con il brand Matrimonio.com , annuncia oggi l'acquisizione di Zankyou , compagnia che opera come marketplace globale dei matrimoni con sede a Madrid, Spagna. Fondata nel 2008 e con più di 50 milioni di visitatori annuali in più di 20 Paesi, Zankyou offre strumenti di pianificazione di nozze e una directory di fornitori, mettendo in contatto più di 350.000 coppie ogni anno con circa 150.000 fornitori attraverso i suoi marchi globali. L'acquisizione non include l'attività di Zankyou in Portogallo né le joint ventures.

Con oltre 40 anni di esperienza combinata nel settore dei matrimoni attraverso i suoi marchi The Knot, WeddingWire, Bodas.net e Hitched.co.uk, l'acquisizione di Zankyou rafforza la visione di The Knot Worldwide di aiutare le coppie a portare il proprio matrimonio dall'ispirazione all'azione.

"In qualità di attore chiave del settore nuziale a livello globale e che offre con successo i propri servizi a coppie e professionisti dei matrimoni in tutto il mondo, siamo lieti di dare il benvenuto a Zankyou a The Knot Worldwide", ha affermato Tim Chi, CEO di The Knot Worldwide: "L'aggiunta di Zankyou al nostro portafoglio di marchi rafforza la nostra mission di offrire la miglior user experience possibile, la miglior tecnologia e un'ampia selezione di professionisti alle nostre coppie mentre, in contemporanea, mettiamo perfettamente in contatto queste coppie con i professionisti che collaborano con noi. Insieme, abbiamo l'enorme opportunità di continuare ad innovare i nostri prodotti ed espandere il nostro servizio a milioni di coppie in procinto di sposarsi, per aiutarle a celebrare il loro grande giorno con i propri familiari e amici più intimi".

"Siamo felici che Zankyou entri a far parte della famiglia di marchi di The Knot Worldwide", hanno affermato i cofondatori di Zankyou Guillermo Fernandez-Riba e Javier Calleja Arregui. "Siamo estremamente orgogliosi dell'innovazione e della passione del team di Zankyou, fattori che hanno contribuito a costruire una marca globale forte nel settore dei matrimoni. Abbiamo ammirato da vicino ciò che The Knot Worldwide ha costruito nel corso degli anni e siamo incredibilmente entusiasti per il futuro congiunto dei due business".

Riguardo The Knot Worldwide

Con la sua presenza in 16 Paesi del mondo, la famiglia di marchi a livello mondiale di The Knot Worldwide permette alle nostre comunità di celebrare i momenti che ci rendono unici. Al centro dell'attività di TKWW c'è un marketplace online leader a livello mondiale per i matrimoni che mette in contatto le coppie con i professionisti locali del settore e una suite completa di siti web personalizzati per le nozze, strumenti di pianificazione, partecipazioni e servizi di lista nozze che semplificano l'organizzazione del matrimonio alle coppie. I servizi di pianificazione delle nozze sono offerti attraverso i suoi marchi globali, tra cui The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched e Matrimonio.com. TKWW supporta anche i genitori durante la gravidanza e il percorso genitoriale con contenuti e strumenti su The Bump e aiuta le comunità a pianificare altre importanti celebrazioni della vita attraverso The Bash.

L'azienda ha sede a Chevy Chase, Maryland con uffici negli Stati Uniti e uffici internazionali a Barcellona, Spagna; Galway, Irlanda; Guangzhou, Cina; Gurgaon, India; e Londra, Inghilterra.

Riguardo Zankyou

Fondata nel 2008, Zankyou è un'azienda globale digitale di pianificazione delle nozze che offre servizi a coppie e professionisti del settore in più di 20 Paesi in tutto il mondo. L'attività principale di Zankyou si basa sull'offerta di contenuti stimolanti, una directory di fornitori, siti web di matrimonio personalizzati, strumenti di pianificazione e una lista di nozze per aiutare le coppie a pianificare dei matrimoni unici.

