THE KNOT WORLDWIDE ACQUIERT L'ENTREPRISE ZANKYOU VENTURES

PARIS, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe The Knot Worldwide , un référent mondial dans l'industrie de la planification du mariage, annonce aujourd'hui l'acquisition de Zankyou , une société mondiale du marché du mariage dont le siège est à Madrid, en Espagne. Fondée en 2008 et avec quelque 50 millions de visiteurs annuels dans plus de 20 pays, Zankyou propose des outils de planification du mariage et un répertoire de professionnels, connectant ainsi plus de 350 000 couples par an avec environ 150 000 prestataires par le biais de ses marques mondiales. L'acquisition n'inclut pas les activités de Zankyou au Portugal, ni aucune co-entreprise.

Avec plus de 40 ans d'expérience combinée dans le secteur nuptial à travers ses marques The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk ou encore la marque française Mariages.net , l'acquisition de Zankyou renforce la vocation de The Knot Worldwide, qui est d'aider les couples fiancés à s'inspirer et à réaliser leur projet de mariage.

Tim Chi, PDG de The Knot Worldwide, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir Zankyou chez The Knot Worldwide, un acteur clé de l'industrie mondiale du mariage, au service des couples et des professionnels du mariage. L'ajout de Zankyou à notre portefeuille de marques renforce notre mission d'offrir la meilleure expérience utilisateur, la meilleure technologie et une large sélection de prestataires à nos couples de futurs mariés, les connectant de manière transparente avec nos partenaires professionnels. Ensemble, nous avons une excellente occasion de continuer à innover sur nos produits et d'étendre notre service à des millions de couples fiancés pour les aider à célébrer leur grand jour avec leurs amis les plus proches et leur famille."

« Nous sommes ravis que Zankyou rejoigne la famille de marques The Knot Worldwide », ont déclaré les cofondateurs de Zankyou, Guillermo Fernández-Riba et Javier Calleja Arregui. "Nous sommes très fiers de l'innovation et de la passion de l'équipe Zankyou qui a contribué à créer une marque de mariage mondiale forte. Nous avons admiré de près ce que The Knot Worldwide a construit au fil des années et nous sommes incroyablement enthousiastes quant à l'avenir des affaires ensemble."

À propos de The Knot Worldwide

Dans 16 pays à travers le monde, la principale famille de marques de The Knot Worldwide permet à nos communautés de célébrer les temps forts pour lesquels nous sommes connus. Le cœur d'activité de TKWW est l'entretien de son annuaire en ligne de professionnels du mariage dans le monde, mettant en relation les couples avec des professionnels du mariage locaux et une gamme complète de sites web de mariage personnalisés, d'outils de planification, d'invitations et de services d'inscription qui facilitent la planification de mariage pour les couples. Les services de planification du mariage de la société sont proposés par le biais de ses marques de mariage mondiales, notamment The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched ou encore le site français Mariages.net. TKWW soutient également les parents pendant la grossesse et la parentalité avec du contenu et des outils sur The Bump et aide les communautés à planifier d'autres célébrations importantes de la vie à travers The Bash.

La société possède son siège social à Chevy Chase, dans le Maryland, avec des bureaux aux États-Unis et des bureaux internationaux à Barcelone, en Espagne ; Galway en Irlande ; Canton en Chine ; Gurgaon en Inde ; et Londres en Angleterre.

À propos de Zankyou

Fondée en 2008, Zankyou est une société mondiale d'organisation de mariage en ligne au service des couples et des professionnels du mariage dans plus de 20 pays à travers le monde. L'activité principale de Zankyou est de proposer un contenu inspirant, un répertoire de fournisseurs, des sites web de mariage personnalisés, des outils de planification et une liste de mariage pour aider les couples à planifier des mariages uniques.

