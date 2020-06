The World's 50 Best Bars lancia un'asta globale di beneficenza incluse esperienze su misura con i bartender e i brand più importanti del mondo

Tre serate di bar-hopping a New York con Dante, insignito del titolo The World's Best Bar, compreso di soggiorno in un hotel di design

con Dante, insignito del titolo The World's Best Bar, compreso di soggiorno in un hotel di design Posti a bordo campo per la finale femminile degli Open di Francia di tennis del 2021, con due pernottamenti all'Hotel George V di Parigi, offerti da Perrier

tennis del 2021, con due pernottamenti all'Hotel George V di Parigi, offerti da Perrier Un barile di Mitcher's 10 Year Whiskey, il cui contenuto equivale a 120 bottiglie. Niente di simile è mai stato venduto all'asta.

Un cocktail Time Capsule creato appositamente dal famoso bartender Ryan Chetiyawardana per definire la vita del suo fortunato aggiudicatario

Tre notti in una suite al Four Seasons di Seoul , in Corea del Sud , e un turno al bar Charles H

, in , e un turno al bar Charles H Inoltre distillati rari, lezioni di cucina e di cocktail, tour delle regioni vinicole, escursioni in barca a vela, degustazioni e feste su misura

L'asta si svolgerà online sul sito 50BestForRecovery.com. I potenziali offerenti potranno visualizzare tutti i lotti a partire dal 29 giugno, l'asta sarà aperta dal 3 al 12 luglio.

I fondi raccolti saranno destinati a fornire un sostegno finanziario ai bar di tutto il mondo per la ripartenza a seguito della pandemia di Covid-19 nell'ambito del programma 50 Best for Recovery in collaborazione con il donatore fondatore Perrier. Ristoranti e bar indipendenti in tutto il mondo potranno presentare a luglio la domanda per una sovvenzione diretta. Saranno effettuate ulteriori donazioni a organizzazioni non profit, tra cui: Singapore Cocktail Bar Association, Lee Initiative Restaurant Reboot Relief Program e Black Urban Growers (USA), Nosso Prato (Brasile), Feed The Needy (India) e il Social Gastronomy Movement operante a livello mondiale.

50 Best si impegna a utilizzare la propria piattaforma per contribuire alla lotta per l'uguaglianza nel settore dell'ospitalità. La comunità afro-americana è stata colpita in modo sproporzionato dal coronavirus; questo fatto continuerà a influenzare la distribuzione dei fondi nella campagna 50 Best for Recovery.

I dettagli dell'asta sono disponibili sul sito 50 Best for Recovery, su Instagram @50bestbars e Facebook @50BestBars.

Contatto per la stampa

Kirstyn MacRandal, Mongoose,

+44 (0)7736067190

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1194410/Bartenders_heart_collage.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1193746/50_Best_Recovery_logo.jpg



Link correlati

https://www.worlds50bestbars.com/recovery/



SOURCE The World’s 50 Best Bars