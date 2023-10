Tidetron Bioworks sotto i riflettori globali al WFF 2023 per l'energia sostenibile

ROMA, 24 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il World Food Forum (WFF) 2023, una piattaforma globale dedicata ad affrontare le sfide degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e di un futuro alimentare migliore, ha convocato il proprio evento di punta con una sessione privata influente: "Sbloccare il potere del settore privato: nuovi percorsi verso l'innovazione sostenibile". Tra gli illustri relatori c'era Zhiqian Zhang, AD di Tidetron Bioworks, la cui storia stimolante e il suo approccio innovativo allo sviluppo sostenibile hanno dominato la scena durante la sessione.

Zhiqian Zhang, (positioned as the third person from the left on stage), the CEO and co-founder of Tidetron Bioworks, engages in discussions with panelists at the WFF flagship event.

In una discussione tanto schietta quanto illuminante, Zhiqian, ha raccontato del suo percorso imprenditoriale e dell'evoluzione di Tidetron Bioworks, un'azienda leader nella tecnologia della biologia di sintesi focalizzata sulla rivoluzione delle piattaforme e della produzione sostenibili. Delineando un futuro in cui l'innovazione tecnologica modella un pianeta migliore, Zhiqian ha discusso dell'impegno dell'azienda verso piattaforme all'avanguardia, inclusa l'integrazione di tecnologie come biologia di sintesi e intelligenza artificiale, per creare soluzioni innovative per lo sviluppo sostenibile globale.

Durante la sessione Zhiqian ha evidenziato le iniziative rivoluzionarie di Tidetron Bioworks, sottolineando la dedizione a pratiche e metodi di produzione ecologici. La sua appassionata difesa di soluzioni sostenibili e gli sforzi pionieristici nel campo hanno colpito i partecipanti. "Il processo di produzione di biologia di sintesi di Tidetron è caratterizzato da bassi valori per quanto riguarda consumo energetico, inquinamento ed emissioni di carbonio, riducendo significativamente l'impatto ambientale rispetto ai processi chimici tradizionali e ora influenzando milioni di persone", ha affermato Zhiqian.

"A Tidetron riuniamo giovani scienziati che apportano nuovi modi di pensare e che hanno familiarità con le tecnologie di biologia di sintesi emergenti. Incoraggiamo il loro coinvolgimento in progetti innovativi e riconosciamo il loro ruolo cruciale nel promuovere l'innovazione tecnologica. La loro creatività ed entusiasmo hanno un impatto positivo sui nostri obiettivi di sviluppo sostenibile", ha sottolineato Zhiqian. "Credo che i giovani possano avviare le proprie attività con l'obiettivo di affrontare le sfide sociali e ambientali, così da cambiare finalmente il mondo, proprio come Tidetron. Noi di Tidetron incoraggiamo i giovani ad abbracciare uno spirito imprenditoriale e a osare nel provare nuove idee e metodi. Abbiamo una forte adattabilità e flessibilità, che ci consentono di adattare le strategie e rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato."

Hanno partecipato a questa sessione il vicepresidente senior e responsabile delle politiche pubbliche globali di PepsiCo, Darci Vetter, insieme ad altri rinomati imprenditori e studiosi.

Tidetron Bioworks è una piattaforma pionieristica di produzione di biologia di sintesi riconosciuta a livello globale come una delle prime a realizzare la produzione su larga scala di molteplici sostanze. In quanto azienda basata su piattaforma, Tidetron ha ridefinito la "produzione biologica" enfatizzando il valore commerciale, pur mantenendo un approccio verde e flessibile, e ora sta influenzando milioni di persone.

