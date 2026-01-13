Tre importanti impianti di biogas nel Nord Italia riqualificati per la produzione di biometano da HoSt Bioenergy Systems e Ringas

CREMONA, Italia e ALESSANDRIA, Italia, 13 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Tre importanti impianti di biogas nel Nord Italia sono in fase di modernizzazione e ammodernamento da parte del fornitore di tecnologia HoSt Bioenergy Systems e dello sviluppatore di progetto Ringas. I tre progetti, ubicati a Cremona e Alessandria, prevedono la trasformazione e l'ampliamento di impianti di biogas preesistenti in impianti di biometano ad alta efficienza. I lavori sono in corso e il completamento è previsto per il 30 giugno 2026. In totale, il progetto comprende 20 digestori anaerobici, di cui 8 di nuova costruzione. I progetti avranno una capacità totale di 4.000 Nm3/h di biogas con una produzione finale di 2.200 Nm3/h di biometano.

HoSt Bioenergy Systems fornirà tutti i componenti del digestore, la torcia e i generatori di ossigeno per le tre ubicazioni, mentre Ringas realizzerà gli impianti di alimentazione, le tubazioni e il lavoro di bilanciamento dell'impianto. Ogni sede sarà dotata di sistemi di purificazione del biogas, forniti da Bright Renewables, che convertono il biogas in biometano.

Collaborazione basata sull'affidabilità

Ringas, fondata per promuovere la produzione di biometano in Italia, ha scelto HoSt Bioenergy Systems per la sua comprovata tecnologia, l'affidabilità e la capacità di rispettare le tempistiche strette dei progetti.

"La ristrutturazione degli impianti a biogas preesistenti richiede competenze specifiche e flessibilità che abbiamo trovato in HoSt. HoSt fornisce soluzioni di digestione anaerobica e di purificazione di alta qualità e a prova di futuro: è quindi il partner ideale per i progetti di Ringas", ha dichiarato Marco Cipriani, CEO di Ringas.

Far avanzare le ambizioni dell'Italia sul biometano

L'Italia è uno dei mercati del biometano più dinamici d'Europa, trainato dagli incentivi e da un crescente impegno verso il gas rinnovabile. Ringas sta trasformando i suoi attuali impianti di biogas in moderni impianti di biometano per garantire efficienza operativa e sostenibilità a lungo termine.

"Siamo orgogliosi di unire la solida competenza locale di Ringas alle nostre tecnologie avanzate di biogas e di purificazione. Insieme, stiamo contribuendo alle ambizioni dell'Italia in materia di gas rinnovabile e alla decarbonizzazione del settore energetico", ha affermato Michael Ghezzi, Direttore HoSt Group Francia e Italia.

Dal 1991, HoSt Group è leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili e fornisce soluzioni ad alta tecnologia per gas rinnovabili, calore, energia e bioidrogeno. Con oltre 600 dipendenti in otto paesi e un importante stabilimento produttivo in Polonia, sfruttiamo la sinergia tecnologica e la valorizzazione energetica come servizio per promuovere efficienza e sostenibilità. HoSt Bioenergy Systems è specializzata in tecnologie avanzate per gas naturale ed energia termica rinnovabili.