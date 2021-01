Tuya ha iniziato l'anno con la AI+IoT Business Conference fornendo informazioni sull'IoT in Italia e in Europa

All'interno delle abitazioni, le luci colorate stanno emergendo come componente del benessere collegate al concetto di "Human Centric Lighting", definito dalle associazioni dei produttori europei di illuminazione. I campi applicativi sono piccoli impianti di illuminazione, composti da meno di 100 unità, installati in abitazioni, piccoli ambienti commerciali e uffici.

Nonostante l'aumento generalizzato della domanda di illuminazione intelligente, molte aziende ritengono che il mercato italiano sia uno dei più importanti. Ad esempio, per Tuya Smart, sulla base dei dati della piattaforma Tuya, l'Italia è tra i primi 3 Paesi in Europa in termini di dispositivi di attivazione e dispositivi attivati. Nel nostro Paese, negli ultimi due anni il valore di mercato del settore IoT ha registrato una costante crescita.

Sanificatori dell'aria IoT

Dall'avvento del COVID-19, il gruppo Beghelli ha recentemente aggiunto una famiglia di sanificatori dell'aria appositamente progettati per combattere il virus e ridurre la diffusione dell'infezione. Molti modelli integrano dispositivi IoT basati sulla capacità di comunicazione Wi-Fi per abilitare il controllo da remoto.

Gli sterilizzatori SanificaAria sono dispositivi speciali che utilizzano la luce ultravioletta racchiusa al loro interno per disinfettare l'aria senza nuocere alla salute degli utilizzatori. Un sistema di ventole canalizza l'aria nella camera di disinfezione, dove tutti i microorganismi vengono disattivati dalla luce UV-C a 254 nm. Ogni dispositivo SanificaAria è connesso al Wi-Fi tramite un modulo ricetrasmittente Tuya per abilitare il controllo da remoto attraverso le funzioni della piattaforma IoT.

Illuminazione come parte integrante di una soluzione per un ecosistema completo

Emanuele Monti, Vicedirettore generale di kon.el.co. S.p.A. che nel 2018 ha lanciato "HeySmart", la linea di prodotti per la casa intelligente, ritiene che l'illuminazione sia un elemento centrale di una soluzione completa, insieme a videosorveglianza e automazione. Una soluzione a tutto tondo per un ecosistema definito e completo per l'utente finale. A tal fine, il vantaggio sta nel combinare diversi marchi della famiglia dei prodotti a marchio. Ora offre quasi 50 prodotti, quali fotocamere, dispositivi di illuminazione come le strisce a led e tutti i tipi di lampadine, propone prese intelligenti, adattatori intelligenti e controller IR nel settore dell'automazione.

E la domanda nella categoria smart home è in costante aumento, nonostante la pandemia di COVID-19. Monti stesso ha dichiarato che il 2020 è stato l'anno in cui il progetto HeySmart ha consolidato la propria posizione sul mercato, raggiungendo oggi oltre 40.000 dispositivi registrati all'interno dell'App. Più di 30.000 solo nel corso di quest'anno, una cifra davvero significativa. Circa 30.000 dispositivi sono costantemente connessi e attivi. Ma il mercato delle case intelligenti in Italia è appena agli esordi, dato che Monti ha previsto una curva di crescita da adesso alla fine del 2021 che raggiungerà e supererà la cifra di 70.000 dispositivi sul mercato, collegati in maniera attiva e costante.

