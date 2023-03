TXOne Networks migliora la network security degli ambienti OT con EdgeIPS 103

EdgeIPS 103 è la soluzione più recente per una sicurezza di rete flessibile e trasparente. Le nuove caratteristiche abilitano un throughput elevato, appliance più intelligenti e OT native per la network security e protocolli di emergenza per proteggere gli asset critici negli ambienti OT

EINDHOVEN, Paesi Bassi e TAIPEI, Taiwan, 23. marzo 2023 /PRNewswire/ -- TXOne Networks, leader globale nella sicurezza IIoT (Industrial Internet of Things), presenta EdgeIPS 103 intrusion prevention system, la nuova soluzione che protegge gli asset mission-critical e assicura la continuità operativa delle linee di produzione.

EdgeIPS 103 protegge le risorse critiche di un'azienda o le piccole aree di produzione, e offre un'ampia visibilità della tecnologia operativa (OT) e un ampio filtraggio dei protocolli. Le sue dimensioni compatte, le opzioni di implementazione flessibili e il supporto di una vasta gamma di protocolli industriali rendono EdgeIPS 103 ideale per una moltitudine di settori, tra cui semiconduttori, sanità, energia e automazione industriale. Grazie a un'implementazione facile e trasparente e alla capacità di rilevare il traffico di rete esistente e le risorse di produzione, questa soluzione è progettata per adattarsi elegantemente alle reti OT senza interrompere le operazioni.

EdgeIPS 103 è dotata della tecnologia TXOne One-Pass Deep Packet Inspection for Industry (TXODI) di seconda generazione e permette un throughput ad alta velocità con una gestione out-of-band e in-band, oltre a innovativi meccanismi fail-safe.

"Le aziende si trovano ad affrontare un processo doloroso e costoso nel momento in cui devono implementare contromisure di sicurezza informatica, in particolare negli ambienti di rete OT air-gapped, che presentano un numero enorme di risorse non progettate per le moderne reti aziendali. EdgeIPS 103 è stata specificamente ideata per offrire un'implementazione facile e una difesa solida, anche in presenza di sistemi legacy o dispositivi privi di patch". Ha affermato Terence Liu, Chief Executive Officer of TXOne Networks. "Continuiamo a fornire soluzioni di rete OT native in grado di contrastare un panorama delle minacce ai sistemi di controllo industriali in costante evoluzione, e che sono pronte a prevenire la distruzione delle operazioni quotidiane e del fatturato".

EdgeIPS 103 è disponibile a livello globale. La soluzione offre questi vantaggi esclusivi:

Threat intelligence di ultima generazione - Il patching virtuale di EdgeIPS 103 offre una prima linea di difesa robusta e aggiornata contro le minacce informatiche note, salvaguardando le operazioni contro minacce sempre più intense, come il ransomware. La soluzione TXOne Networks fornisce inoltre una protezione avanzata contro inaudite e pericolose minacce sfruttando dati aggiornati, e accuratamente selezionati da una vasta gamma di fonti. Questo permette una protezione ottimale contro le minacce non ancora identificate e zero-day, e garantisce che le risorse OT di un'azienda rimangano al sicuro anche contro le più recenti forme di attacco

Migliore visibilità sugli asset mission-critical - EdgeIPS 103 permette una visibilità granulare e completa degli asset industriali. Questo consente un attento monitoraggio delle risorse OT che potrebbero essere classificate in base al vendor, al software, o al dispositivo, oltre a un riconoscimento altamente dettagliato del traffico delle comunicazioni

Oneri di configurazione e gestione ridotti al minimo – EdgeOne, il sistema di TXOne Networks di nuova generazione per una gestione centralizzata, permette un'amministrazione semplice e intuitiva delle reti di produzione di qualsiasi dimensione. Gli aggiornamenti di threat intelligence, la gestione delle patch del firmware e il provisioning possono essere centralizzati su larga scala, facilitando la collaborazione continua tra gli amministratori di sistemi OT e IT

Segmentazione della rete semplice, con generazione e apprendimento delle regole automatizzati – L'AI di EdgeIPS apprende dal traffico di comunicazioni che passa attraverso la rete di un'azienda e genera elenchi di attendibilità appropriati per una specifica infrastruttura. Bilanciando produttività e sicurezza, EdgeIPS 103 può operare in diverse modalità e consentire il rilevamento delle anomalie in tempo reale attraverso i registri delle informazioni, o il blocco attivo delle attività malevole grazie ai registri degli incidenti

EdgeIPS 103 opera senza soluzione di continuità di fronte agli asset mission-critical o sul perimetro di rete degli ambienti di produzione a livello 1-3. L'hardware OT-native di livello industriale di TXOne Networks permette a EdgeIPS 103 di resistere anche in ambienti difficili.

