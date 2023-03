TXOne Networks élargit le champ de la protection des réseaux pour les environnements OT avec le lancement de son nouveau produit EdgeIPS 103

Le nouveau modèle, EdgeIPS 103, offre la dernière solution de sécurité réseau flexible et transparente avec une capacité accrue de traitement, des appareils de sécurité réseau OT natifs plus intelligents et des protocoles de contingence pour protéger les actifs critiques dans les environnements OT.

EINDHOVEN, Pays-Bas et TAIPEI, Taïwan, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- TXOne Networks a annoncé la sortie d'un nouveau modèle de prévention des intrusions : EdgeIPS 103 , pour protéger les machines critiques et assurer le fonctionnement continu et sans interruption des lignes de production.

EdgeIPS 103 sécurise les actifs critiques ou les petites zones de production d'une entreprise et offre une vaste visibilité sur la technologie opérationnelle (OT) ainsi qu'un filtrage de protocole étendu. Sa taille compacte, ses options de déploiement flexibles et son support pour une gamme considérable de protocoles industriels le rendent particulièrement adapté à de nombreux secteurs, notamment les semi-conducteurs, les soins de santé, l'énergie et l'automatisation des usines. Avec un déploiement transparent et sans tracas et la capacité de détecter le trafic réseau existant et les actifs de production, cette solution est conçue pour s'intégrer de manière élégante dans les réseaux OT sans perturber les opérations.

Equipé de la technologie de deuxième génération TXOne One-Pass Deep Packet Inspection for Industry (TXODI), EdgeIPS 103 offre un débit élevé avec une gestion « out-of-band » (ainsi qu' « in-band ») et des mécanismes de sécurité avancés.

"Les entreprises sont généralement confrontées à un processus douloureux et coûteux lorsqu'il s'agit de déployer des contre-mesures de cybersécurité, en particulier pour les environnements de réseau OT déconnectés avec un nombre massif d'actifs qui n'ont pas été conçus pour le réseau d'entreprise moderne. EdgeIPS 103 a été spécifiquement conçu pour un déploiement sans tracas et une défense solide même sur des systèmes hérités et des dispositifs non patchés", a déclaré le Dr Terence Liu, PDG de TXOne Networks. "Nous continuons à proposer des solutions de réseau natif OT qui sont alignées sur le paysage de menace en évolution pour divers systèmes de contrôle industriel (ICS) et qui sont prêtes à prévenir les perturbations des opérations quotidiennes et des flux de revenus."

EdgeIPS 103 sera disponible dans le monde entier dès maintenant. La solution de TXOne Networks offre ces avantages distinctifs :

« OT Threat Intelligence » au service du produit — La correction virtuelle d'EdgeIPS 103 fournit une première ligne de défense robuste contre les menaces cybernétiques connues, garantissant la protection des opérations contre des menaces de plus en plus intenses, telles que les ransomwares. La solution de TXOne Networks offre également une protection avancée contre les menaces vicieuses en utilisant des données de menace exclusives et à jour provenant d'une variété de sources. Cela permet une protection optimale contre les menaces non divulguées et les menaces de jour zéro, garantissant que les actifs OT d'une entreprise restent sécurisés même contre les dernières formes d'attaque cybernétique.

Minimisation de la charge de configuration et de gestion — Le nouveau système de gestion centralisée de nouvelle génération de TXOne Networks, EdgeOne, offre une gestion simple et conviviale pour les réseaux de production de toutes tailles. Les mises à jour d'intelligence de menace, la gestion des correctifs de firmware et la provision peuvent tous être centralisés à grande échelle, facilitant la collaboration transparente entre les administrateurs de systèmes OT et informatiques (IT).

EdgeIPS 103 fonctionne de manière transparente en avant-plan des actifs critiques ou au bord du réseau dans les environnements de production de niveaux 1 à 3. Le matériel industriel natif OT de la solution de TXOne Networks rend EdgeIPS 103 durable même dans des environnements difficiles.

En savoir plus sur EdgeIPS 103.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks propose des solutions de cybersécurité qui garantissent la fiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriels et des environnements de technologie opérationnelle grâce à la méthodologie de confiance zéro OT. TXOne Networks travaille en collaboration avec les principaux fabricants et les opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales pour la défense contre la cybercriminalité. TXOne Networks propose à la fois des produits basés sur le réseau et des produits basés sur les points d'extrémité pour sécuriser le réseau OT et les dispositifs critiques en temps réel et en profondeur. www.txone.com

