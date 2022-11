UL Solutions acquisisce Cimteq Limited

Questa acquisizione mette UL Solutions al servizio dei clienti produttori di fili e cavi per ottimizzare il proprio sviluppo di prodotto e i propri processi di produzione, migliorando al contempo la sicurezza e la conformità del prodotto.

NORTHBROOK, Illinois, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, leader globale nel settore delle scienze della sicurezza applicata, ha annunciato oggi l'acquisizione di Cimteq Limited ("Cimteq"), uno dei principali fornitori di software di progettazione e produzione per il settore globale della produzione di cavi e fili con sede nel Regno Unito.

"Le tecnologie emergenti nelle città intelligenti, nell'Industry 4.0, nei settori della mobilità e delle comunicazioni si affidano tutte a fili e cavi come colonna portante della distribuzione per le nuove offerte di servizi", ha dichiarato Jennifer Scanlon, Presidente e CEO di UL Solutions Inc. "Siamo certi che l'acquisizione di Cimteq ci consentirà di aiutare i clienti produttori di fili e cavi a continuare a evolversi e ad avere successo poiché queste tecnologie introducono nuove sfide e opportunità".

L'acquisizione di Cimteq rafforza le capacità software di UL Solutions per servire meglio i clienti di fili e cavi di piccole e grandi dimensioni lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Grazie alla tecnologia all'avanguardia, l'innovativo software a livello aziendale di Cimteq consente ai produttori di tutto il mondo di essere più efficienti attraverso una maggiore produttività e l'ottimizzazione dei processi di sviluppo e realizzazione dei prodotti.

La tecnologia di Cimteq contribuisce inoltre a semplificare la gestione complessa dei dati di progettazione dei cavi, dal concetto iniziale alla fornitura di una distinta completa dei materiali direttamente ai sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. Con il software di Cimteq, UL Solutions è ora in grado di fornire ai produttori di fili e cavi strumenti per pianificare, gestire e controllare in modo efficace ogni aspetto del processo di sviluppo e produzione utilizzando la più recente tecnologia industriale IoT (Internet of Things) per ottimizzare le operazioni di produzione dei cavi.

"L'eccellenza dei processi lungo l'intero ciclo di ricerca e sviluppo è sempre più cruciale per l'implementazione sicura dei prodotti, soprattutto con l'incremento della complessità dei requisiti di progettazione", ha dichiarato Weifang Zhou, Executive Vice President e President of Testing, Inspection and Certification per UL Solutions. "Cimteq consentirà a UL Solutions di aiutare i clienti a ottimizzare le operazioni, migliorando al contempo la sicurezza e la conformità dei prodotti".

"Cimteq è stata fondata per sviluppare soluzioni software per il settore dei fili e dei cavi e aiutare i produttori a realizzare le proprie ambizioni di trasformazione digitale, sviluppando al contempo prodotti sicuri e conformi", ha dichiarato Michael Braddock, CEO di Cimteq. "Condividiamo la cultura della sicurezza incentrata sulla mission di UL Solutions e siamo orgogliosi di unirci a loro per contribuire a promuovere le innovazioni per il settore dei fili e dei cavi".

Cimteq è stata co-fondata nel 1998 dai veterani del settore software Ali e Amanda Shehab e ha sede a Wrexham, in Galles, circa 35 miglia a sud di Liverpool, nel Regno Unito. Nel 2018, Cimteq ha ricevuto un investimento azionario da Foresight Group, società di gestione di private equity e investimenti infrastrutturali quotata in borsa.

La transazione è stata ultimata il 9 settembre 2022.

Informazioni su UL Solutions

Leader globale nella scienza della sicurezza applicata, UL Solutions trasforma le sfide relative a sicurezza e sostenibilità in opportunità per i clienti in oltre 100 Paesi. UL Solutions fornisce servizi di prova, ispezione e certificazione, insieme a prodotti software e consulenza, che supportano l'innovazione dei prodotti e la crescita aziendale dei suoi clienti. I marchi di certificazione UL fungono da simbolo riconosciuto di fiducia nei prodotti dei nostri clienti e riflettono un impegno incrollabile a portare avanti la nostra missione in materia di sicurezza. Aiutiamo i nostri clienti a innovare, a lanciare nuovi prodotti e servizi, a orientarsi nei mercati globali e in supply chain complesse, nonché a crescere in modo sostenibile e responsabile in futuro. La nostra scienza è il vostro vantaggio.

UL Solutions offre un ampio portafoglio di servizi alle aziende. UL Solutions mantiene soggetti giuridici separati per la valutazione della conformità e i servizi di consulenza e dispone di processi per identificare e mitigare potenziali conflitti di interesse e mantenere l'imparzialità.

