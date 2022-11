UL Solutions neemt Cimteq Limited over

Met deze overname kan UL Solutions draad- en kabelklanten helpen hun productontwikkeling en productieprocessen te optimaliseren en de productveiligheid en -naleving te verbeteren.

NORTHBROOK, Illinois, 21 november 2022 /PRNewswire/ -- UL Solutions, een wereldwijde leider op het gebied van toegepaste veiligheidswetenschappen, kondigde vandaag de overname aan van Cimteq Limited ("Cimteq"), een toonaangevende leverancier van ontwerpondersteuning en productiesoftware voor de wereldwijde draad- en kabelproductiesector in het Verenigd Koninkrijk.

"Opkomende technologieën binnen slimme steden, industrie 4.0, mobiliteit en communicatie-industrie zijn allemaal afhankelijk van draad en kabel om te fungeren als basis voor nieuw dienstenaanbod", aldus Jennifer Scanlon, president en CEO van UL Solutions Inc. "We zijn ervan overtuigd dat de overname van Cimteq ons in staat stelt om draad- en kabelklanten te helpen zich te blijven ontwikkelen en succesvol te zijn, nu deze technologieën nieuwe uitdagingen en kansen bieden."

De overname van Cimteq versterkt de softwarecapaciteiten van UL Solutions om kleine en grote draad- en kabelklanten beter te kunnen bedienen binnen de productlevenscyclus. De innovatieve bedrijfssoftware van Cimteq, die wordt ondersteund door de meest recente technologie, stelt fabrikanten wereldwijd in staat om efficiënter te zijn door een verbeterde productiviteit en een stroomlijning van de productontwikkeling en -productieprocessen.

De technologie van Cimteq maakt ook het complexe beheer van kabelontwerpgegevens eenvoudiger, vanaf het eerste concept tot het direct leveren van een volledige materiaalrekening aan bedrijfs- en hulpbronplanningssystemen. Met de Cimteq-software is UL Solutions nu in staat om hulpmiddelen te bieden aan de draad- en kabelfabrikanten om elk aspect van het ontwikkelings- en productieproces op een effectieve manier te plannen, beheren en controleren door gebruik te maken van de nieuwste technologie op het gebied van het Internet der dingen (IoT) om de productie van kabels te optimaliseren.

"Procesuitmuntendheid binnen de onderzoeks- en ontwikkelingscyclus is in toenemende mate van cruciaal belang voor een veilige productimplementatie, vooral nu de complexiteit van de ontwerpeisen toeneemt", aldus Weifang Zhou, executive vice president en president of Testing, Inspection and Certification, UL Solutions. "Cimteq stelt UL Solutions in staat om klanten te helpen hun bedrijf te optimaliseren en de productveiligheid en -naleving te verbeteren."

"Cimteq is opgericht om softwareoplossingen te ontwikkelen voor de draad- en kabelsector en om fabrikanten te helpen hun doelstellingen op het gebied van digitale transformatie te bereiken en tegelijkertijd veilige en conforme producten te ontwikkelen", aldus Michael Braddock, CEO van Cimteq. "We delen de bedrijfsgerichte veiligheidscultuur van UL Solutions en zijn er trots op om samen met hen innovaties voor de draad- en kabelsector te helpen bevorderen."

Cimteq is in 1998 mede opgericht door ervaren softwareveteranen Ali en Amanda Shehab en het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in Wrexham, Wales, ongeveer 35 km ten zuiden van Liverpool in het Verenigd Koninkrijk. In 2018 ontving Cimteq een aandeleninvestering van de beursgenoteerde private equity- en infrastructure investment manager, Foresight Group.

De transactie is op 9 september 2022 afgerond.

Over UL Solutions

UL Solutions, een wereldwijd leider op het gebied van toegepaste veiligheidswetenschappen, zet uitdagingen op het gebied van veiligheid, beveiliging en duurzaamheid om in kansen voor klanten in meer dan 100 landen. UL Solutions levert test-, inspectie- en certificeringsdiensten, samen met softwareproducten en adviesaanbiedingen die de productinnovatie en bedrijfsgroei van onze klanten ondersteunen. De UL-certificeringmerken fungeren als een erkend symbool van het vertrouwen in de producten van onze klanten en weerspiegelen een voortdurende inzet om onze veiligheidsmissie te bevorderen. We helpen onze klanten bij het innoveren, het lanceren van nieuwe producten en diensten, het navigeren op wereldwijde markten en complexe toeleveringsketens en het op een duurzame en verantwoorde manier naar de toekomst groeien. Onze wetenschap is uw voordeel.

UL Solutions biedt bedrijven een breed dienstenaanbod. UL Solutions houdt afzonderlijke juridische entiteiten in dienst voor conformiteitsbeoordelings- en adviesdiensten en beschikt over processen om potentiële belangenconflicten te identificeren en verminderen, en onpartijdigheid te handhaven.

