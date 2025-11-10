Un applauso a quattro zampe: Purina PRO PLAN® recluta una squadra di cani pieni di energia per l'allenamento di riscaldamento dei giovani raccattapalle durante le Nitto ATP Finals di Torino

Gli amici a quattro zampe di Purina PRO PLAN® sono scesi in campo insieme ai ragazzi e alle ragazze raccattapalle, divertendosi a recuperare palline da tennis dog friendly e a esibirsi in simpatiche acrobazie

Questa attività giocosa e originale vuole valorizzare i messaggi della nuova campagna di Purina PRO PLAN® che mira a ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei propri pet come dei veri PROfessionisti

TORINO, Italia, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Purina PRO PLAN® dà il via alle Nitto ATP Finals di quest'anno a Torino con un tocco gioioso e unico, coinvolgendo una squadra di cani per aiutare i giovani raccattapalle nel riscaldamento prima dell'inizio del torneo.

I cani pieni di energia si sono uniti ai ragazzi sul campo del Fan Village all'inizio della competizione ieri, recuperando palline da tennis dog friendly e cimentandosi in divertenti esercizi come dare la zampa, battere il cinque e rotolare, creando un legame indimenticabile con i raccattapalle e il pubblico.

Purina ATP Finals 2025 - sizzle reel 60s Simone Spada TURIN, ITALY - NOVEMBER 08: Purina PRO PLAN brings a joyful twist to the Nitto ATP Finals by recruiting a team of professional dogs to help the ball kids warm up for the tournament's opening match at Inalpi Arena Fan Village on November 8, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLAN). (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLANÂ) TURIN, ITALY - NOVEMBER 08: Purina PRO PLAN brings a joyful twist to the Nitto ATP Finals by recruiting a team of professional dogs to help the ball kids warm up for the tournament's opening match at Inalpi Arena Fan Village on November 8, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLAN). (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images for Purina PRO PLANÂ)

Gli spettatori applaudono da bordo campo mentre un gruppo di cani, protagonisti dell'iniziativa firmata Purina PRO PLAN®, incoraggia i giovani raccattapalle, trasmettendo loro energia e motivazione in vista delle prossime partite e strappando sorrisi alla folla. Questo inizio memorabile delle Nitto ATP Finals arriva in concomitanza con una nuova ricerca di PRO PLAN®, che mostra come il 40,6% dei pet owner italiani trovi nei propri pet una fonte di motivazione, mentre il 39,4% riconosce che la loro presenza ha un impatto positivo su benessere e salute.

Elisa Riboldi, Head of Marketing di Purina Europe, ha dichiarato: "Noi di Purina PRO PLAN® sappiamo che un'alimentazione di alta qualità è fondamentale per ottenere prestazioni ottimali e questo è emerso chiaramente oggi sul campo, quando i cani coinvolti nell'attività di Purina PRO PLAN® hanno aiutato i ragazzi e le ragazze raccattapalle a riscaldarsi prima dell'inizio del torneo. È evidente che il legame speciale che unisce gli umani ai loro pet può ispirare motivazione e creare momenti di connessione, sia sul campo da tennis che a casa. Speriamo che questo momento unico con i giovani raccattapalle alle Nitto ATP Finals continui a ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei loro animali da compagnia come gli atleti professionisti fanno con loro stessi."

La divertente sessione si unisce nel quadro della campagna di Purina PRO PLAN®, che riunisce una squadra di tennisti di fama internazionale provenienti da tutta Europa e i loro pet, tra cui Andy Murray e il suo cucciolo Bonnie, Jasmine Paolini e il suo cane Cesare, Çağla Büyükakçay e il suo gatto Izo, insieme alla coppia di campioni Gaël Monfils ed Elina Svitolina e al loro cane Wizz. La squadra di professionisti è attualmente protagonista di un nuovo spot televisivo PRO PLAN®, che pone l'accento sull'alimentazione dei pet. Lo spot è ora in onda su TV, canali digitali e social media.

Insieme, mirano a ispirare i proprietari di cani e gatti a prendersi cura dei propri pet come dei veri professionisti, con lo stesso livello di dedizione che gli atleti mettono nel loro sport. Proprio come questi giocatori danno il massimo sul campo, PRO PLAN® incoraggia i proprietari di pet a fare lo stesso per i loro amici a quattro zampe.

Gli atleti professionisti fanno affidamento su una salute e un'alimentazione ottimali per raggiungere l'eccellenza e il massimo delle prestazioni, in linea con l'impegno di Purina PRO PLAN® di fornire alimenti per pet di alta qualità, sviluppati da un team di nutrizionisti e veterinari Purina, per aiutare cani e gatti a condurre una vita attiva, sana e longeva.

Sull'iniziativa è intervenuta anche Jasmine Paolini, testimonial della campagna Purina PRO PLAN®, che ha evidenziato il valore del rapporto tra esseri umani e animali: "Mantenere i nostri pet felici e in salute dovrebbe essere la nostra priorità assoluta, perché hanno bisogno di stimoli proprio come noi. L'iniziativa di PRO PLAN® di far entrare in campo i cani insieme a ragazzi e ragazze raccattapalle è stata un modo fantastico per mostrare il ruolo fondamentale che i cani svolgono nell'aiutarci a rimanere calmi e concentrati. Ha davvero catturato lo spirito e l'entusiasmo dell'evento."

Nel corso della sua partnership pluriennale, con ATP e una squadra di noti tennisti, Purina PRO PLAN® coinvolgerà gli appassionati di tennis e i pet owner per dimostrare come un'alimentazione e una cura di qualità contribuiscano alla salute e al benessere dei pet.

Informazioni sulla ricerca:

Ricerca condotta da Censuswide per conto di Purina PRO PLAN su un campione di 1.000 proprietari di cani/gatti di età superiore ai 18 anni in Italia. I dati sono stati raccolti tra il 03.09.25 e l'08.09.25.

