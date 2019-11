Un'edizione da record di Smart City Expo raccoglie un decennio di innovazione urbana

Il programma del congresso sarà strutturato in cinque filoni tematici (Trasformazione digitale, Ambiente urbano, Mobilità, Governance e finanza, Città inclusive e condivise) e tratterà argomenti come Città guidate dai dati, 5G e il futuro della connettività, Città resilienti, Gentrificazione, Sistemi di trasporto innovativi, Governance multilivello, Economia condivisa e collaborativa, Economia circolare e Città per tutti.

A tal fine, l'evento riunirà più di 400 relatori, appartenenti a settori che spaziano dalla tecnologia e dalla governance intelligente all'economia e alla mobilità condivise. Tra i relatori principali dell'edizione 2019 figurano Janette Sadik-Khan, una delle più eminenti autorità mondiali in materia di trasporti e trasformazione urbana, Shira Rubinoff, esperta di sicurezza informatica e membro dei consigli di amministrazione dell'Executive Women's Forum for Information Security e Leading Women in Technology, Laura Tenenbaum, scienziata esperta di cambiamenti climatici premiata dalla NASA per la sua attività di sensibilizzazione, e Jeff Merritt, Responsabile di Internet degli oggetti, robotica e città intelligenti al Forum economico mondiale di Davos.

Nel 2019 SCEWC riunirà i rappresentanti di oltre 700 città tra cui Bangkok (Thailandia), Budapest (Ungheria), Dubai (Emirati Arabi Uniti), Los Angeles (Stati Uniti), Leeds (Regno Unito), Lussemburgo (Lussemburgo), Montevideo (Uruguay), Mosca (Russia), Nuova Delhi (India), New York (Stati Uniti), Oslo (Norvegia), Ottawa (Canada), Parigi (Francia), Praga (Repubblica Ceca), San Pietroburgo (Russia), Shanghai (Cina), Seoul (Repubblica di Corea) e Zurigo (Svizzera). Paesi come Germania, Cile, Corea, Danimarca, Estonia, Stati Uniti, Finlandia, Francia, Olanda, India, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Singapore, Svezia e Thailandia saranno presenti con i loro padiglioni.

