Een recordbrekende editie van de Smart City Expo kijkt terug op tien jaar 'stedelijke innovatie'

Het congresprogramma is in vijf thema's verdeeld (Digitale transformatie, Stedelijke omgeving, Mobiliteit, Bestuur & financiën en Gedeelde en inclusieve steden) en behandelt onderwerpen zoals gegevensbestuurde steden, 5G en de toekomst van connectiviteit, veerkrachtige steden, gentrificatie, innovatieve vervoerssystemen, multilevel bestuur, de samenwerkende economie, de circulaire economie en steden voor iedereen.

Het evenement brengt meer dan 400 sprekers bij elkaar uit verschillende vakgebieden, van technologie en slim bestuur tot gedeelde economie en mobiliteit. De hoofdsprekers in 2019 zijn Janette Sadik-Khan, een van 's werelds belangrijkste autoriteiten op het gebied van transport en stedelijke transformatie, Shira Rubinoff, een expert op het gebied van cybersecurity en lid van het bestuur van de Executive Women's Forum for Information Security en Leading Women in Technology, Laura Tenenbaum, een klimaatveranderingswetenschapper bekroond door de NASA voor haar promotiewerkzaamheden, en Jeff Merritt, directeur van het Internet der dingen, robotica en slimme steden voor het World Economic Forum in Davos.

In 2019 brengt SCEWC vertegenwoordigers van meer dan 700 steden samen, waaronder Bangkok (Thailand), Boedapest (Hongarije), Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), Los Angeles (VS), Leeds (Verenigd Koninkrijk), Luxemburg (Luxemburg), Montevideo (Uruguay), Moskou (Rusland), New Delhi (India), New York (VS), Oslo (Noorwegen), Ottawa (Canada), Parijs (Frankrijk), Praag (Tsjechische Republiek), St. Petersburg (Rusland), Sjanghai (China), Seoul (Zuid-Korea) en Zurich (Zwitserland). Landen zoals Duitsland, Chili, Korea, Denemarken, Estland, Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, Nederland, India, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Singapore, Zweden en Thailand hebben elk een eigen paviljoen.

