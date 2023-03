Un ponte di comunicazione nel Dongying tra Cina e Italia eretto dall'italiano Federico

DONGYING, Cina, 30 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Nel 2014 Federico dall'Italia e sua moglie, la cinese Dong Yan (chiamata Lady Fescher Yan da tutti), hanno perso la figlia Te-te a causa di un incidente. Per soddisfare l'ultimo desiderio della figlia, ossia quello di aprire un ristorante occidentale a Dongying, sono giunti nel settembre 2019 a Dongying dalla remota Italia e hanno aperto un ristorante italiano a suo nome. Nel 2021 la coppia, oramai arrivata alla sessantina, ha ceduto il ristorante al genitore di uno studente oltremare in Cina che era d'accordo con l'idea alla base del marchio. Hanno quindi insegnato con pazienza i metodi di preparazione dei prodotti, così da conservare quelle bontà tipiche italiane.

Dopo la cessione del ristorante, la coppia ha dedicato più energia alle attività di volontariato. Non solo i due offrono gratuitamente alla società competenze culinarie italiane, ma prestano anche aiuto a quanti siano interessati alla lingua e alla cultura italiana, oltre a fare periodicamente visita al centro di cura per le persone disabili per incontrare i bambini svantaggiati. Offrono autentiche prelibatezze italiane a scuole, comunità e asili, menu pensati per bambini, e permettono ai più giovani a di sperimentare con mano le specialità e la cultura straniera.

A volte, la Federation of Returned Overseas Chinese di Dongying invita la coppia a visitare famose aree panoramiche e luoghi culturali in Dongying per scoprire la cultura del Fiume Giallo. Nonostante la barriera linguistica, Federico ha una vera passione per l'umanità e la cultura della Cina. Ogni volta che torna in Italia porta degli album promozionali e dei CD di Dongying per regalarli agli amici, così da condividere con loro le tradizioni e la cultura locali e diventare un "messaggero" e "ambasciatore" per la cultura di Dongying all'estero.

Nell'agosto del 2022, che è quando ha raggiunto i 60 anni, ha ricevuto un documento da "senior citizen" con l'aiuto della Federation of Returned Overseas Chinese della città. Questa è la prima volta che un documento di tale tipo viene assegnato a uno straniero a Dongying.

Oggi la coppia è proprio come un "ponte" per la comunicazione culturale e lo scambio di sentimenti tra il popolo cinese e quello italiano, così da promuovere la comprensione reciproca tra i due paesi.

Si estende per decine di migliaia di chilometri tra Italia e Dongying, luoghi tanto lontani quanto diversi. Tuttavia, così come i girovaganti riescono sempre a ritrovare la strada di casa, Dongying accoglie i viaggiatori dall'Italia a braccia aperte nella misteriosa terra in cui il Fiume Giallo si getta nel mare. Così come il Fiume Giallo riversa le proprie acque nel mare, è stato l'amore a spingerli qui ed è stata questa stessa forza a farli rimanere.

