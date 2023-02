Una nuova partnership tra Nexi e Izicap

MILANO, 8 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- Izicap, l'innovativa soluzione SaaS di CRM e Loyalty per la raccolta, l'analisi e la monetizzazione dei dati di pagamento, ha scelto Nexi, la PayTech europea, per lanciare una nuova offerta disponibile, in bundle, con lo SmartPOS di NEXI.

Questa partnership, che rafforza la collaborazione già esistente tra le due aziende, consentirà a ogni esercente, in qualsiasi settore di attività, di accedere attraverso lo SmartPOS NEXI ad un'innovativa piattaforma di CRM e loyalty. L'applicazione, direttamente preinstallata sul terminale, consente infatti agli esercenti di sfruttare i dati delle transazioni realizzate con qualsiasi strumento di pagamento digitale – nel pieno rispetto della privacy e delle norme vigenti – per analizzare l'andamento del proprio business e realizzare efficaci campagne di marketing.

Attraverso questa soluzione integrata, rappresentata dallo SmartPOS NEXI e dalla Piattaforma IZICAP Loyalty, il terminale diventa inoltre un potente strumento di digital transformation per il negozio di quartiere.

"Questa partnership rappresenta un'opportunità unica per piccoli e medi esercenti di accelerare la crescita del business e la digitalizzazione della relazione con i propri clienti." racconta Luigi Onesti, Country Manager Italia di Izicap. "Inoltre, sarà più facile che mai fidelizzare i clienti, comunicare con loro e attirarne di nuovi. Crediamo che il fintech sia il motore della nuova era del retail. Ecco perché siamo lieti di rafforzare il nostro rapporto con Nexi e di sviluppare le potenzialità dei commercianti italiani attraverso questa nuova partnership".

Accessibile da SmartPos di Nexi, l'applicazione Izicap funziona con o senza WiFi, grazie alla scheda SIM installata sul terminale di pagamento, una doppia protezione che garantisce un'elaborazione rapida dei pagamenti con carta e un'acquisizione dei dati impeccabile.

Questa nuova offerta bundle, unica nel suo genere, include lo SmartPOS di Nexi e il software di fidelizzazione IZICAP Loyalty ad un prezzo unico e conveniente per gli esercenti.

Il commerciante potrà quindi ottenere sia un un terminale di pagamento smart, veloce e innovativo, che tutti gli strumenti per avviare un nuovo programma di fidelizzazione digitale, rafforzare la relazione tra commerciante e consumatore attraverso la comunicazione omnicanale e attrarre nuovi clienti attraverso la prospezione sui social media, migliorando al contempo la reputazione online, il tutto all'interno di una soluzione all in one.

Maggiori informazioni

Contatto stampa:

Coralie Michard

[email protected]

Izicap

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1995707/Izicap_Logo.jpg

SOURCE Izicap