VERRA MOBILITY E TELEPASS ANNUNCIANO UNA NUOVA PARTNERSHIP IN ITALIA PER ESTENDERE IL SERVIZIO DI PAGAMENTO DEL TELEPEDAGGIO PER AUTO A NOLEGGIO A BREVE TERMINE

AMSTERDAM, 12 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Verra Mobility Corporation (NASDAQ: VRRM), fornitore di soluzioni tecnologiche per la smart mobility, tra cui soluzioni automatizzate per la gestione dei pedaggi, ha siglato una partnership con Telepass, azienda italiana leader della mobilità integrata, per fornire congiuntamente servizi di pagamento dei pedaggi in Italia. Grazie a questo accordo, Verra Mobility espanderà la propria presenza in Europa, con la possibilità di fornire soluzioni di pagamento dei pedaggi per le auto a noleggio a breve termine sulla rete di strade italiane con transito a pagamento.

"Questa partnership con Telepass in Italia è un segnale della direzione che stanno prendendo le soluzioni per la smart mobility in Europa", ha dichiarato Tsjerk-Friso Roelfzema, Senior Vice President e General Manager di Verra Mobility Europe. "Siamo entusiasti dell'opportunità di collaborare con Telepass e insieme possiamo far progredire l'innovazione nella mobilità, facilitare gli spostamenti dei conducenti di auto a noleggio e collegare in modo più efficiente i dati sul telepedaggio a quelli delle società proprietarie dei veicoli: una soluzione a valore aggiunto per tutti".

Le società di autonoleggio a breve termine e mobilità condivisa che operano in Italia potranno offrire ai clienti un programma interoperabile di pagamento dei pedaggi che funzionerà in modo intercambiabile tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo. Senza le soluzioni di Verra Mobility, i clienti delle auto a noleggio sono tenuti ad attendere nelle corsie a pedaggio, pagando in contanti o con carta di credito, e le compagnie di autonoleggio rischiano sanzioni nel caso in cui i conducenti non paghino nei punti di pedaggio senza barriere. Il servizio di Verra Mobility consente il pagamento elettronico del pedaggio e offre un'esperienza di viaggio più fluida durante i viaggi transfrontalieri.

"Telepass si impegna a rendere i viaggi in auto più facili, sicuri e fluidi in tutta Italia e in Europa", ha dichiarato Paolo Malerba, Chief Business Sales Officer di Telepass. "Verra Mobility è un partner ideale per realizzare il nostro obiettivo e questa collaborazione si dimostra molto promettente nel semplificare i viaggi in Italia e non solo".

Grazie a questa partnership, le società di autonoleggio saranno in grado di offrire un servizio conveniente e adatto alle esigenze dei propri clienti; inoltre, le aziende potranno attribuire facilmente i costi dei pedaggi ai conducenti responsabili dell'onere amministrativo, mentre Verra Mobility gestirà gli account, la fatturazione dei clienti e i dispositivi a bordo dei veicoli.

Per saperne di più sui prodotti e servizi forniti da Verra Mobility, in particolare nel mercato europeo, è possibile visitare il sito www.verramobility.com

Verra Mobility: Verra Mobility (NASDAQ: VRRM) è un fornitore leader di soluzioni tecnologiche per la smart mobility che rendono il trasporto più sicuro, intelligente e connesso. L'azienda si colloca al centro dell'ecosistema della mobilità, riunendo veicoli, hardware, software, dati e persone per consentire soluzioni sicure ed efficienti ai clienti di tutto il mondo. I sistemi di sicurezza dei trasporti e le soluzioni di gestione dei parcheggi di Verra Mobility proteggono vite umane, migliorando la mobilità urbana e autostradale a sostegno di comunità più sane. L'azienda risolve anche le complesse sfide di pagamento, utilizzo e conformità per i proprietari di flotte e società di autonoleggio. Con sede in Arizona, Verra Mobility opera in Nord America, Europa, Asia e Australia. www.verramobility.com

Telepass: Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l'obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all'avanguardia e garantendo l'accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un'esperienza senza confini. www.telepass.com

