Wondershare presenta PDFelement 8.0 per Mac: La Nuova Esperienza PDF

Nuove funzionalità di PDFelement 8.0 per Mac:

L'aggiornamento dell'interfaccia utente / esperienza utente con un aspetto traslucido delizierà gli utenti Mac offrendo loro un'esperienza Mac più nativa.

La qualità di conversione dei documenti è migliorata del 50% - I formati comuni come i file MS Office sono più accurati che mai quando vengono convertiti da file PDF.

Le modalità automatiche chiara e scura sono simili alle ultime versioni di macOS.

Ora è possibile aggiungere annotazioni e la loro visualizzazione è più vivace e accattivante.

Sono incluse: la navigazione a schede, la firma con il trackpad, l'ottimizzazione dell'elenco di annotazioni, ecc.

Principali funzionalità di PDFelement 8.0 per Mac:

Comoda lettura dei file PDF

Crea, converti e modifica i file PDF

Algoritmi di crittografia PDF di livello aziendale

Strumento Redigi per nascondere le informazioni sensibili durante la condivisione di documenti online

Organizza file PDF e pagine

Riduci le dimensioni del file PDF per una facile condivisione

Processo batch (versione Pro)

Strumenti di annotazione completi

Opzioni di firma elettronica e firma a mano

Una migliore interfaccia utente / esperienza utente che offre un'interazione più fluida con il software

Facile stampa e condivisione di file PDF

Compatibilità

Wondershare PDFelement 8.0 è compatibile con macOS v. 10.15 e macOS v. 10.14. Wondershare propone un'offerta limitata della durata di un mese: acquista la versione per Mac e ottieni gratuitamente la versione per iOS. Clicca qui per vedere l'offerta di lancio di PDFelement 8.0 per Mac.

Inoltre, Wondershare PDFelement supporta anche Windows, iOS, Cloud e offre una soluzione PDF "tutto in uno" per tutti, a partire dalla startup fino all'azienda.

Per vedere le ultime novità sui prodotti e le guide di Wondershare PDFelement, visita il sito Web ufficiale: https://pdf.wondershare.com/it/ oppure seguici su YouTube.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software ed è un pioniere nel campo della creatività digitale. Grazie alla potente tecnologia, le soluzioni che forniamo sono semplici e convenienti. Esse hanno trasformato Wondershare in un marchio di fiducia utilizzato da milioni di persone in più di 150 paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo da poter costruire insieme un mondo più creativo.

https://www.wondershare.it

