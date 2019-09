Xinhua Silk Road: Evergrande collabora con le principali società di ingegneria automobilistica a livello mondiale per sostenere lo sviluppo di veicoli ad energia nuova (NEV- new energy vehicles)

La filiale automobilistica del gruppo Evergrande New Energy Automobile Group ha siglato mercoledì un accordo strategico con le società tedesche di ingegneria e tecnologia automobilistiche FEV Group , EDAG e IVA Group , nonché con la società austriaca AVL e quella canadese Magna .

La mossa ha segnato l'ambizione del magnate immobiliare di diventare l'azienda di NEV più grande del mondo entro i prossimi tre-cinque anni e raggiungere la produzione e la vendita di cinque milioni di veicoli in dieci anni.

Nel quadro dell'accordo, Evergrande lavorerà con i cinque colossi automobilistici per sviluppare congiuntamente 15 nuovi modelli di automobili, coprendo un'intera gamma di tipi del prodotto tra cui i modelli di alta qualità, extra-lusso, lusso, esclusivo, comodo e classico.

I ben informati hanno osservato che questa cooperazione strategica, che riflette il concetto di Evergrande "Grande strategia, Grande obiettivo, Grande struttura, Grande posizionamento e Grande sistemazione" nella produzione automobilistica, non è solo considerata una pietra miliare vitale per Evergrande e Cina, ma anche di importanza epocale nella storia dell'industria automobilistica del mondo.

Dopo essere entrato nel mercato dei veicoli ad energia lo scorso anno, Evergrande ha fatto una serie di accordi con aziende europee per promuovere lo sviluppo dei suoi prodotti NEV.

Nel gennaio di quest'anno, Evergrande ha collaborato con il marchio svedese di super car Koenigsegg per sviluppare la tecnologia di base delle migliori auto di lusso al mondo. A luglio, ha costituito una joint venture con la società tedesca di ingegneria del gruppo propulsore automobilistico hofer per produrre congiuntamente i sistemi di propulsione elettrica e nel settembre, la società ha ottenuto la proprietà intellettuale di chassis architecture 3.0 per i migliori veicoli ad energia nuova del mondo dai fornitori tedeschi di ricambi auto BENTELER e FEV Group.

Attualmente Evergrande si vanta un certo numero di basi di produzione automobilistica a livello nazionale con l'adozione delle migliori attrezzature e dei processi di produzione al mondo, fornendo una forte garanzia per la produzione di massa dell'intera gamma dei suoi prodotti automobilistici "Hengchi".

Con sede nella città della Cina meridionale di Shenzhen, Evergrande ha visto il suo profitto netto superare i 70 miliardi di yuan per il 2018.

