Xinhua Silk Road: Evergrande werkt samen met wereldwijd toonaangevende automobielbedrijven om de ontwikkeling van NEV te ondersteunen

Deze beweging markeerde de grote ambitie van de vastgoedtitan om binnen de komende drie tot vijf jaar het grootste NEV-bedrijf ter wereld te worden en in tien jaar het doel om vijf miljoen voertuigen te produceren en te verkopen te bereiken.

Volgens de overeenkomst zal Evergrande samenwerken met de vijf autogiganten om gezamenlijk 15 nieuwe automodellen te ontwikkelen, die een volledig gamma productsoorten omvatten, inclusief de hoogwaardige, ultraluxe, luxe, exclusieve, comfortabele en klassieke modellen.

Insiders merkten erop dat deze strategische samenwerking, die het concept van Evergrande van "Groot Strategie, Groot Doel, Groot Patroon, Hoge Positioning and Grote Layout" in de auto-industrie weerspiegelt, niet alleen als een belangrijke mijlpaal voor Evergrande en China wordt beschouwd, maar ook van grotee betekenis is in de geschiedenis van de auto-industrie.

Na het aanboren van de markt van energievoertuigen vorig jaar heeft Evergrande een groot aantal overeenkomsten gesloten met Europese bedrijven om de ontwikkeling van NEV-producten te stimuleren.

In januari van dit jaar werkte Evergrande samen met het Zweedse super automerk Koenigsegg om de kerntechnologie van de beste luxe auto's ter wereld te ontwikkelen. In juli vormde Evergrande een joint venture met het Duitse auto-aandrijftechnologie engineeringbedrijf Hofer om gezamenlijk elektrische aandrijfsystemen te produceren en in september verkreeg het bedrijf het intellectuele eigendom van het ontwerp van de chassis 3.0 voor de beste nieuwe energievoertuigen van de Duitse leveranciers van auto-onderdelen BENTELER en FEV Group.

Op dit moment beschikt Evergrande over een aantal nationale autoproductiebases en gebruikt de beste productieapparatuur en productieprocessen ter wereld, wat een sterke garantie biedt voor massaproductie van het volledige assortiment van zijn "Hengchi" autoproducten.

Evergrande heeft zijn hoofdkantoor in de Zuid-Chinese stad Shenzhen en zijn nettowinst in 2018 was hoger dan 70 miljard yuan.

