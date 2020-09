Y.S.S. spinge avanti con un più aggressivo piano di espansione del business ed enfatizza la sua performance come leader globale negli ammortizzatori

Nel mezzo della pandemia da Covid-19, in ogni caso, le sue vendite totali sono andate in controtendenza, con una crescita del 4% nella prima metà di quest'anno. La crisi del Covid-19 ha costretto i contraffattori del prodotto a fermare il proprio ruolo nel mercato, e in più il miglioramento del sistema di spedizioni, avviato dall'azienda per rispondere in tempo alla domanda dei clienti, hanno spinto i consumatori ad usare sempre di più i prodotti autentici di Y.S.S.. Per l'intero anno 2020, YSS prevede di raggiungere il fatturato di 1 miliardo di baht. L'azienda ha allocato un budget di 50 milioni di baht per predisporre l'apertura del suo primo flagship store e pianifica anche di espandere il proprio business in area ASEAN, Europa e USA.

Pinyo Panichgasem, AD di Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd, dice che YSS è fortemente impegnata a sviluppare i suoi prodotti per servire la crescente domanda dei clienti. Attualmente, l'azienda è orgogliosa del fatto che YSS sia il marchio thailandese di ammortizzatori con le più alte vendite nel mercato globale negli ammortizzatori ad alta prestazione per moto e scooter. Al momento, i prodotti YSS sono esportati nel mondo in 55 nazioni in Europa, Asia e USA. Ci sono 95 distributori, 121 centri di assistenza nel mondo, ed una capacità produttiva di oltre 1,5 milioni di unità all'anno.

Nel suo piano di business per i prossimi tre anni, l'azienda si concentrerà di più sull'espandersi nel mercato degli ammortizzatori auto, sia auto passeggeri che segmenti specifici come i fuoristrada, che ha cominciato a sviluppare due anni fa. In futuro, l'azienda prevede che le vendite degli ammortizzatori auto porteranno un contributo primario al fatturato totale del gruppo.

YSS è anche un importante sponsor di corse internazionali come il campionato italiano CIV Coppa Italia, il campionato spagnolo e il campionato europeo Yamaha Superenduro. Sostenere le gare internazionali è una prova per garantire la qualità dei prodotti YSS, oltre ai certificati di qualità dell'azienda QS 9000 ISO/TS16949 ISO 9000 ABE BEST EXPORTER BEST THAI BRAND.

https://www.yss.co.th/

