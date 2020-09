YSS adopte un plan d'expansion commerciale plus agressif et met l'accent sur ses performances en tant que leader mondial des amortisseurs

En pleine pandémie de Covid-19, les ventes totales de l'entreprise ont augmenté à contre-courant, enregistrant une hausse de 4 % au cours du premier semestre de cette année. La crise du Covid-19 a contraint les producteurs de produits de contrefaçon à cesser leurs activités sur le marché, et l'amélioration du système d'expédition mise en œuvre par l'entreprise pour répondre à la demande de ses clients dans des délais convenables a incité les consommateurs à se tourner en plus grand nombre vers les produits authentiques de YSS. Pour l'ensemble de l'année 2020, YSS prévoit que son chiffre d'affaires atteindra 1 milliard de bahts. L'entreprise a alloué un budget de 50 millions de bahts pour préparer l'ouverture de son premier magasin phare et prévoit également de développer ses activités dans la région de l'ASEAN, en Europe et aux États-Unis.

M. Pinyo Panichgasem, PDG de YSS (Thailand) Co., Ltd, déclare qu'YSS est résolument déterminée à développer ses produits pour répondre à la demande accrue de ses clients. Actuellement, la société est fière d'être la marque d'amortisseurs thaïlandaise la plus vendue sur le marché mondial des amortisseurs haute performance pour motos et scooters. À l'heure actuelle, les produits YSS sont exportés à travers le monde dans 55 pays d'Europe, d'Asie et des États-Unis. La société compte 95 distributeurs, 121 centres de service dans le monde entier et une capacité de production de plus de 1,5 million d'unités par an.

En ce qui concerne son plan de développement pour les trois prochaines années, l'entreprise se concentrera davantage sur l'expansion du marché des amortisseurs de voiture, tant pour les voitures particulières que pour des catégories spécifiques telles que les véhicules tout-terrain, un marché qu'elle a commencé à développer il y a deux ans. À l'avenir, la société prévoit que les ventes d'amortisseurs de voiture contribueront de manière importante au chiffre d'affaires total du groupe.

YSS est également un fervent soutien de courses mondiales telles que le championnat italien de vitesse (CIV), le championnat d'Espagne et le SuperEnduro européen de Yamaha. Ce soutien apporté à des championnats mondiaux est un gage de la qualité des produits de YSS, au-delà du système de qualité certifié QS 9000 ISO/TS16949 ISO 9000 ABE BEST EXPORTER BEST THAI BRAND de la société.

https://www.yss.co.th/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1249973/YSS_THAILAND_39__1.jpg

SOURCE Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.