Yamaha e Tomplay avviano una partnership per trasformare la pratica quotidiana dei musicisti in un'esperienza unica

Attraverso la sua piattaforma di apprendimento unica, Tomplay offre a tutti i musicisti la possibilità di suonare il proprio strumento accompagnati da registrazioni di alta qualità di musicisti professionisti. Grazie a una tecnologia unica, gli spartiti interattivi scorrono automaticamente sullo schermo con la musica, offrendo un'esperienza coinvolgente, come in una sala da concerto. Con funzioni come il controllo della velocità di registrazione dello spartito, il looping di passaggi selezionati e l'autoregistrazione, Tomplay rende l'apprendimento della musica più efficace e coinvolgente. Tomplay è utilizzato da oltre 1 milione di musicisti in 157 paesi.