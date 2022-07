Yamaha e Tomplay iniciam parceria para transformar a prática diária dos musicistas em uma experiência única

Através da sua plataforma didática única, o Tomplay oferece a todos os músicos a possibilidade de tocar seus instrumentos junto à gravação de alta qualidade de músicos profissionais. Graças à sua tecnologia exclusiva, a partitura rola automaticamente na tela sincronizada com a música, criando uma experiência imersiva similar a uma sala de concertos. Com recursos como a possibilidade de controlar a velocidade da gravação, selecionar passagens para praticar repetidamente e gravar a própria performance, o Tomplay torna o aprendizado musical mais imersivo e eficaz. O aplicativo Tomplay é utilizado por mais de 1 milhão de músicos em 157 países.

Os instrumentos Yamaha são tocados por alguns dos melhores músicos do mundo e são conhecidos por sua alta qualidade. Graças a sua rede global exclusiva de instalações de Atelier e Serviços para Artistas, os instrumentos Yamaha se beneficiam da contribuição de profissionais que tocam em algumas das melhores orquestras. Com instrumentos projetados tanto para nutrir o desenvolvimento musical do intérprete como para atender às necessidades dos músicos mais exigentes, a Yamaha se tornou um sinônimo de grandes performances musicais.

Essa parceria permitirá que músicos de todos os níveis, incluindo professores e alunos, aproveitem uma experiência imersiva combinando o potencial dos instrumentos de ponta da Yamaha, incluindo sua aclamada tecnologia Silent, com as partituras interativas e covers Tomplay. A parceria irá começar com instrumentos de cordas, madeiras, metais e percussão para clientes da Yamaha na compra de um instrumento na Europa.

Alexis Steinmann, Cofundador e CEO do Tomplay, afirma: "Estamos muito felizes em iniciar essa parceria e oferecer a todos os clientes Yamaha uma ferramenta única para liberar todo o seu potencial musical."

Hinderik Leeuwe, Diretor da Yamaha Band & Orchestral Instruments, afirma: "O Tomplay é o parceiro perfeito para os instrumentos Yamaha, ajudando os músicos a explorarem novas músicas e aproveitarem seus instrumentos ao máximo. Estamos muito felizes por trabalhar em parceria com Tomplay."

Links corporativos:

Tomplay: https://tomplay.com/pt/yamaha-promo

Yamaha: https://europe.yamaha.com/en/products/contents/winds/tomplay/index.html

Link dos aplicativos Tomplay:

Apple App Store: https://apple.co/3aChDVa / Google Play Store: https://bit.ly/3z988Gr

Website/App para PC e Mac: www.tomplay.com/pt

Contato:

Alexis Steinmann, Co-fundador e CEO do Tomplay

E-Mail: [email protected] / Telefone: 0041796335624

Hinderik Leeuwe, Diretor da Yamaha Band & Orchestral Instruments, Yamaha Music Europa

E-Mail: [email protected] / Telefone: +49 (0) 4101 303-0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864582/Tomplay_Yamaha_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861373/Tomplay_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1862236/Yamaha_Logo.jpg

SOURCE Yamaha Music Europe; Tomplay