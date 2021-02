Zamst annuncia la sponsorizzazione del pallavolista professionista Yuji Nishida

Yuji Nishida - Profilo del giocatore Gioca per: JTEKT Stings (V1 League) https://www.jtekt-stings.jp/ Posizione: Opposto Data di nascita: 30 gennaio 2000 Esperienze principali: - 2017-18 V. Premier League maschile - è il più giovane giocatore a debuttare in Giappone (gennaio 2018) - 2019 Coppa del mondo di pallavolo FIVB - 4 ° posto - 2020 Nazionale maschile giapponese/ - vince le coppe Emperor's Cup e Empress's Cup nel campionato di pallavolo All Japan 2020 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxRJdQ5hNtT5ZHzYB_RzGEA Instagram: https://www.instagram.com/nishidayuji0130/ Twitter: https://twitter.com/volleyball1301

Commento di Nishida:

Grazie per avermi fornito un ambiente in cui posso esprimermi come pallavolista. Nella pallavolo, oltre al salto, le prestazioni dipendono dalla rapidità e dalla resistenza. Pertanto attribuiamo importanza alle solette che sostengono tutto il corpo, dai piedi in su, e ai prodotti a compressione che supportano i muscoli affaticati. Ho cercato articoli affidabili, funzionali e confortevoli tra molte marche diverse: i prodotti Zamst sono diventati i miei preferiti. Sono lieto di partecipare a questa sponsorizzazione e vorrei ringraziare ancora una volta Zamst per avermi offerto un ambiente di gioco.

Contesto e scopo della firma del contratto

Yuji Nishida è un atleta di alto profilo che si allena ogni giorno e si prende cura del proprio corpo con entusiasmo. Particolarmente attento alle attrezzature di cui si serve, utilizza abitualmente le nostre solette e i nostri articoli a compressione. La nostra azienda è entusiasta di poter collaborare con lui e mira a offrire il proprio sostegno attraverso prodotti originali che consentono ai giocatori di esprimere al meglio le proprie potenzialità, sfruttando il prezioso feedback degli atleti stessi.

Informazioni su Zamst

Marchio di tutori e prodotti sanitari per atleti creato nel 1993 da Nippon Sigmax Co., Ltd., azienda operante nel settore medico in Giappone che sviluppa e produce prodotti per il mercato ortopedico da 47 anni. Il marchio, riconosciuto come primo in Giappone per quote di mercato*, è ora venduto in oltre 30 Paesi.

* Vendite di prodotti di marca nel canale sportivo dal 2014 al 2019 in Giappone, sulla base del valore delle spedizioni rilevato da un sondaggio condotto da una società esterna nel 2020.

