1 Hotel Austin ya acepta reservaciones

Desarrollado por Lincoln Property Company y Kairoi Residential, el extraordinario desarrollo de uso mixto reconecta la ciudad con sus vías fluviales naturales y transforma un área previamente descuidada en un próspero corredor. Kohn Pedersen Fox (KPF) diseñó el edificio, con HKS Architects como arquitecto oficial. Los interiores del hotel han sido meticulosamente elaborados por Studio MAI en colaboración con el equipo de diseño de Starwood Hotels, mientras que la arquitectura paisajística inmersiva comisariada por TBG Partners vincula el edificio con su entorno a lo largo de Waller Creek a través de plantaciones nativas y una serie de espacios verdes.

Inspirándose en los modernos ranchos de Hill Country y las casas tradicionales del río Texas, 1 Hotel Austin interpreta estas referencias a través de una lente biofílica contemporánea. Los materiales naturales, las texturas en capas y las transiciones interior-exterior dan forma al diseño, lo que refleja la conexión de Austin con su paisaje.

"Siempre he admirado a Austin por su energía creativa y espíritu emprendedor", dice Barry Sternlicht, fundador de 1 Hotels y presidente de Starwood Hotels. "Es un lugar donde la innovación prospera junto con un profundo respeto por el medio ambiente y la comunidad. A pesar de que la ciudad sigue creciendo y evolucionando, ha logrado equilibrar el progreso con la preservación. Esa idea de construir cuidadosamente y vivir conscientemente es lo más importante de 1 Hotels, lo que convierte a Austin en un escenario extraordinario para nuestro próximo capítulo ".

Una estancia en la ciudad guiada por la naturaleza

La arquitectura de 1 Hotel Austin está esculpida intencionalmente para hacer eco de su entorno a lo largo de Waller Creek, con la torre en sí siguiendo la curva del agua a continuación. Balcones plantados, terrazas al aire libre y un collage de fachadas trabajan juntos para suavizar la escala del edificio y difuminar el límite entre el interior y el exterior.

Los huéspedes son recibidos en un vestíbulo lleno de luz enmarcado por amplios techos de madera, superficies de piedra natural y ventanas de piso a techo con vistas al paisaje circundante. Los grupos de asientos y la vegetación animan a los huéspedes a quedarse, trabajar y reunirse, creando un espacio que funciona como un centro social y un refugio tranquilo.

1 Hotel Austin contará con 252 habitaciones, incluidas 60 suites de lujo. Acabados con materiales naturales y detalles táctiles, estos espacios fomentan el descanso y el reinicio. Las grandes ventanas atraen la luz del día, y muchas de las habitaciones tienen vistas al horizonte de Austin, Waller Creek y Lady Bird Lake.

La ubicación privilegiada del hotel en el corazón del centro de la ciudad, a solo unos pasos del distrito de Rainey Street, brinda a los huéspedes un fácil acceso a la energía cultural de Austin, desde lugares de música en vivo hasta museos. También ofrece acceso directo a atracciones al aire libre como Waterloo Greenway, un floreciente parque público, y Ann and Roy Butler Hike-and-Bike Trail, un pintoresco circuito de 10 millas a lo largo del lago Lady Bird para caminar, trotar y andar en bicicleta.

"El objetivo era crear un hotel que se sintiera conectado con sus alrededores en el centro de la ciudad", dice Raúl Leal, CEO de Starwood Hotels. "Y lo hicimos. Desde las habitaciones y el piso de bienestar hasta la azotea y las áreas públicas, los espacios son intuitivos y reparadores. Está diseñado para apoyar la forma en que la gente realmente quiere vivir, viajar y reunirse en Austin ".

Dónde comer y relajarse

1 Hotel Austin presenta una sólida combinación de ofertas exclusivas de vida diurna y opciones de vida nocturna que reúnen a los huéspedes desde la mañana hasta el anochecer. Desde actividades centradas en el bienestar, como clubes de carreras y sesiones de baño de sonido, hasta restaurantes dirigidos por chefs y activaciones en la azotea, el hotel está concebido como un lugar para reunirse, conectarse y regresar una y otra vez.

Las experiencias gastronómicas en 1 Hotel Austin reflejan la riqueza agrícola y el espíritu creativo de la región. El restaurante exclusivo del hotel, Alteño Austin, está dirigido por el chef Johnny Curiel, nominado al Premio James Beard, cuyo restaurante Alma Fonda Fina, galardonado con una estrella Michelin en Denver, se ha ganado el reconocimiento internacional. En Alteño, Curiel presenta su enfoque característico de la cocina mexicana, aprovechando los sabores audaces y cargados de fuego de su tierra natal en las Tierras Altas de Jalisco. Es un homenaje a las tradiciones culinarias transmitidas por su padre, el alteño original. El restaurante está anclado por una cocina abierta que pone esa energía y artesanía a la vista.

"Estamos encantados de dar la bienvenida al chef Johnny Curiel a Austin", dice Nicholas Demasi, vicepresidente sénior de Alimentos y Bebidas de Starwood Hotels. "Hay un respeto por la tradición en la forma en que cocina, pero también la voluntad de reinterpretarla, y ese equilibrio es lo que hace que su comida sea tan atractiva. Realmente resuena con la forma en que pensamos en construir restaurantes en 1 Hotels: estamos creando lugares que se basan en su entorno pero que continúan evolucionando ".

En lo alto de la ciudad, en el piso 16, se encuentra el restaurante y lounge de la azotea del hotel, un destino al aire libre con un menú de tendencia japonesa y un ambiente que se construye desde el día hasta la noche. Anclado por las vistas panorámicas del lago Lady Bird y el horizonte de Austin, el espacio cambia de almuerzos iluminados por el sol a una escena social con DJs, cócteles que fluyen y una multitud que permanece bajo el amplio cielo de Texas.

Otro punto destacado: Vecinos, una cafetería y bar de vinos diseñado como un verdadero lugar de reunión local, abierto de la mañana a la noche con entradas desde el vestíbulo y la calle. Durante el día, es un lugar informal para tomar café, zumos frescos y bocados fáciles; por la noche, se instala en un relajado bar de vinos con platos pequeños, cócteles de barril y un ambiente acogedor.

Para reuniones y eventos, 1 Hotel Austin ofrece más de 10.000 pies cuadrados de espacio flexible interior y exterior, con lugares llenos de luz con vistas a la ciudad y la vía verde. A través del programa de Reuniones Sostenibles Certificadas de la marca, los eventos minimizan el impacto ambiental al priorizar la reducción de residuos, el abastecimiento cuidadoso y las operaciones responsables.

Bienestar, Reimaginado

El bienestar en 1 Hotel Austin se desarrolla en un piso dedicado. Un gimnasio de 2.000 pies cuadrados lleno de luz se abre a una terraza al aire libre, conectando el movimiento con el aire fresco y las vistas del horizonte. Un estudio de yoga dedicado ofrece espacio para la práctica enfocada y consciente.

El piso de bienestar también incluye un puesto de avanzada de Bamford Wellness Spa, desarrollado en colaboración con Carole Bamford, pionera en la vida orgánica, sostenible y holística. El spa cuenta con una variedad de salas de tratamiento, incluida una sala dedicada a parejas, junto con una oferta minorista con los productos exclusivos de Bamford. Las salas de tratamiento enfatizan la privacidad y la simplicidad, mientras que los vestuarios y los espacios de relajación se inspiran sutilmente en los baños de Hill Country. La experiencia general se subestima intencionalmente y se centra en la restauración, el movimiento y el equilibrio.

Compromiso con la sostenibilidad

La sostenibilidad se teje a lo largo de la experiencia de los huéspedes en 1 Hotel Austin. La propiedad está buscando la certificación LEED Gold, lo que refuerza su compromiso con el diseño responsable y la administración ambiental a largo plazo.

Se anima a los huéspedes a viajar más livianos a través del programa 1 Less Thing de la marca, que invita a los viajeros a dejar ropa usada para donar a las organizaciones comunitarias locales. Los detalles cuidadosos, como los grifos de agua filtrada en la habitación y la cristalería reutilizable, reducen la dependencia de los plásticos de un solo uso y refuerzan el compromiso de la marca con una vida consciente.

Información de la reservación

1 Hotel Austin ofrece una nueva forma de experimentar la ciudad: arraigada en la naturaleza, moldeada por el diseño y profundamente conectada con su entorno. Las reservaciones para 1 Hotel Austin ya están abiertas. Para más información o para reservar una estancia, visite 1hotels.com/austin.

ACERCA DE 1 HOTEL

Como una marca de hoteles de estilo de vida de lujo inspirada en la naturaleza, 1 Hotels cultiva lo mejor del diseño y la arquitectura sostenibles, junto con una comodidad extraordinaria y un nivel de servicio inigualable. Con propiedades entre algunas de las primeras en recibir la prestigiosa distinción MICHELIN Key, 1 Hotels se inspira en una idea simple: aquellos que viajan por el mundo también deben preocuparse por ella. Después de todo, es 1 mundo. 1 Hotels se lanzó en 2015 con la apertura de propiedades exclusivas en South Beach de Miami y Central Park de Manhattan, seguido de Brooklyn, ubicado en el East River en febrero de 2017; West Hollywood en Sunset Boulevard en junio de 2019; Toronto en 2021; San Francisco y Nashville en 2022; en 2023, la propiedad insignia de Hanalei Bay (Kauai) y Mayfair (Londres), la primera propiedad europea de la marca; y Seattle, Melbourne (Australia) y Copenhague en 2025 y Tokio en 2026. La marca se está expandiendo con propiedades en desarrollo en Cabo San Lucas (México), París, Elounda Hills (Creta), Austin (Texas), Riyadh (Arabia Saudita), San Miguel de Allende (México) y Hudson Valley (Nueva York). Para obtener más información, visite 1hotels.com .

ACERCA DE STARWOOD HOTELS

Starwood Hotels, una filial de la firma de inversión privada global Starwood Capital Group, es una empresa de gestión de marcas hoteleras sostenibles que opera 1 Hotels, una marca de estilo de vida inspirada en la naturaleza que se lanzó en 2015 con propiedades en South Beach (Miami) y Manhattan e incluye Brooklyn Bridge (Nueva York), West Hollywood (Los Ángeles), Toronto, San Francisco, Nashville, la propiedad insignia de Hanalei Bay (Kauai), la primera propiedad europea de la marca en Mayfair (Londres), Seattle, Melbourne (Australia), Copenhague y Tokio con proyectos en desarrollo en Cabo San Lucas (México), París, Elounda Hills (Creta), Austin (Texas), Riad (Arabia Saudita), San Miguel de Allende (México) y Hudson Valley (Nueva York); Baccarat Hotels & Resorts, una marca de lujo que debutó en marzo de 2015 con la apertura de su propiedad insignia en la ciudad de Nueva York, con proyectos en desarrollo en Roma, Florencia, Dubai, Riad (Arabia Saudita), Brickell (Miami) y las Maldivas; y Treehouse Hotels, que se estrenó en Londres en 2019 y ahora incluye Manchester (Reino Unido) y Silicon Valley (California), con proyectos en desarrollo en Brickell (Miami), Adelaida (Australia), Riad (Arabia Saudita) y Miami Beach. Aprovechando su experiencia en marketing, diseño, operaciones y tecnología, Starwood Hotels es la fuerza detrás de algunas de las marcas hoteleras más innovadoras y dinámicas del mundo. Para obtener más información, visite starwoodhotels.com .

ACERCA DE LINCOLN PROPERTY COMPANY

Lincoln Property Company ("Lincoln") es una de las firmas inmobiliarias privadas más grandes de los Estados Unidos. Al ofrecer una plataforma totalmente integrada de servicios inmobiliarios y soluciones innovadoras a propietarios, inversores, prestamistas y ocupantes, Lincoln respalda todo el ciclo de vida inmobiliario en todos los tipos de activos, incluidos oficinas, multifamiliares, ciencias de la vida, minoristas, industriales, centros de datos, estudios de producción, atención médica, gobierno, universidades y propiedades de uso mixto, en todo Estados Unidos, Reino Unido y Europa. La cartera combinada de gestión y arrendamiento de Lincoln en nombre de clientes institucionales incluye más de 720 millones de pies cuadrados de espacio comercial. Para más información, visite: www.lpc.com.

ACERCA DE KAIROI RESIDENTIAL

Kairoi Residential es una empresa multifamiliar de inversión, desarrollo y administración de propiedades de primer nivel, integrada verticalmente, con sede en San Antonio y oficinas en Austin y Denver. Desde 2003, la asociación ha realizado transacciones por $ 9.8 mil millones en 69,000 unidades multifamiliares en muchas ciudades y estados de todo el país. Para más información, visite: www.kairoi.com.

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FUENTE 1 Hotels