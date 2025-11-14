11:11 - Cirque du Soleil JOYÀ celebra 11 años en el mes 11 y enciende una nueva era de asombro en la Riviera Maya

El meteorito vuelve a encender la historia de JOYÀ con una versión renovada de su primer acto acrobático, Hoop Diving

RIVIERA MAYA, México, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hace once años, entre la selva y el mar, Cirque du Soleil JOYÀ transformó la Riviera Maya en un escenario donde el arte y la naturaleza se encuentran. Hoy, en el mes 11, el show celebra su 11° aniversario con una energía que vuelve a brillar: como un meteorito que renace para dar comienzo a una nueva era en donde el arte, la gastronomía y la naturaleza coinciden entre sí.

Desde su debut en 2014, JOYÀ ha redefinido la forma de vivir el entretenimiento en México como estandarte en VidantaWorld, el universo de entretenimiento de lujo que está redefiniendo el panorama global al unir shows, gastronomía, atracciones, hospitalidad y diseño en un solo destino.

Con su formato pionero dinner & show, une gastronomía, artes escénicas, música y acrobacia en una experiencia multisensorial que ha cautivado a más de 1.58 millones de espectadores a lo largo de 3,438 funciones desde el día uno hasta ahora.

Hoop Diving: una nueva chispa en el inicio del viaje

El próximo 15 de noviembre, JOYÀ presentará una versión renovada del cuadro escenico: Magnetik que presenta Hoop Diving, el primer gran número acrobático del espectáculo. En esta evolución creativa, nuestros Hoop Divers se reinventan para encarnar la energía del meteorito, un poderoso símbolo del momento en que la historia de JOYÀ comienza.

El acto adopta un estilo más fluido y dinámico, destacando la fuerza única de cada artista mientras se sincroniza con el pulso colectivo del grupo. La música ha sido cuidadosamente retrabajada para hacer eco de esta energía explosiva pero arraigada, amplificando el impacto del cuadro que enciende la historia del programa.

"Queríamos que el primer impacto acrobático fuera absolutamente dinámico y emocionante, asegurando que los ojos no se despegarían de la acción. Esta nueva versión hará precisamente eso", comparte Caroline Sicard, directora artística de JOYÀ.

Un legado que trasciende fronteras

El espectáculo continúa destacando por su exclusiva cena gourmet previa, diseñada para complementar la narrativa escénica con sabores que evocan los cuatro elementos de la naturaleza. Esta combinación de arte culinario y teatral sigue siendo única en el mundo.

Durante once años, JOYÀ ha sido mucho más que un espectáculo: es un símbolo del arte, la cultura y la hospitalidad mexicana ante el mundo. Desde su hogar en Vidantaworld Riviera Maya, esta producción del Cirque du Soleil reafirma el compromiso de posicionar a México como un referente global del entretenimiento de lujo.

Por eso JOYÀ hoy comparte 11 datos que cuentan 11 años de historia:

Mes 11, año 11 - JOYÀ celebra su aniversario justo cuando el calendario y el reloj se alinean en el 11:11 3,438 funciones han hecho vibrar la Riviera Maya desde 2014. 1,584,524 espectadores han vivido la magia del show. Casi 700,000 brindis con champaña, alrededor de 200 botellas descorchadas por noche. Más de 4.9 millones de aperitivos servidos como parte de su experiencia gastronómica desde 2014 hasta 2025. 160 artistas de 18 nacionalidades han contribuido a la historia desde su estreno. 35 artistas en escena hoy representan 14 nacionalidades distintas. 78 profesionales —entre técnicos, creativos y crew— hacen posible cada detalle. Un teatro premiado, galardonado por su diseño y estándares de seguridad de excelencia. Cinco noches a la semana, la selva se convierte en un escenario vivo. 11:11 - Un deseo compartido: que la curiosidad y el asombro sigan iluminando cada función.

JOYÀ, es más que un espectáculo, es un homenaje a la gastronomía, el arte, la naturaleza y la hospitalidad mexicana. Desde su hogar en VidantaWorld Riviera Maya, continúa siendo un referente del entretenimiento de lujo, inspirando a nuevas generaciones y marcando el inicio de una nueva era de creatividad con cada aniversario.

Funciones: de martes a sábado, Teatro JOYÀ, Riviera Maya

Reservaciones: cirquedusoleil.com/joya

Redes: @joya.cirquedusoleil@vidantaworld

Acerca de Grupo Vidanta

Fundado en 1974 por el visionario del turismo el Ing. Daniel Chávez Morán, Grupo Vidanta es el principal desarrollador de resorts de lujo, experiencias de entretenimiento e infraestructura turística en América Latina. La empresa diseña, construye y opera destinos galardonados en las regiones costeras más icónicas de México, incluyendo Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Los Cabos, East Cape, Acapulco, Puerto Peñasco, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Su portafolio de resorts incluye: The Estates, Grand Luxxe, Deluxxe at The Grand Mayan, Kingdom of the Sun, The Grand Bliss, The Grand Mayan, Celebrate Park, The Bliss, Mayan Palace y Ocean Breeze Hotels. Además, Grupo Vidanta posee y opera su propia empresa constructora, lo que garantiza los más altos estándares de calidad en cada uno de sus desarrollos.

Como líder mundial en experiencias de viajes, Grupo Vidanta es creador de VidantaWorld, un concepto innovador de destinos que reinventa el lujo y el entretenimiento en vivo. VidantaWorld incluye el parque temático de lujo BON Luxury Theme Park, Jungala Aqua Experience, además de atracciones de clase mundial como el SkyDream Parks Gondola, el primer teleférico del mundo dentro de un resort de playa.

También es sede de espectáculos excepcionales de Cirque du Soleil como JOYÀ, que combina artes escénicas con gastronomía y por 10 años consecutivos se ha posicionado como el mejor en la Riviera Maya; y LUDŌ, un espectáculo multisensorial residente con temática acuática que se estrenará en Nuevo Vallarta en diciembre de 2025.

Extendiendo su oferta de lujo más allá de la tierra, VidantaWorld's ELEGANT redefine los viajes en altamar con itinerarios exclusivos por el Caribe y el Mediterráneo, combinando un diseño íntimo con un servicio totalmente personalizado. La producción de conciertos a gran escala con íconos internacionales como Lionel Richie y Marc Anthony, también forman parte de la amplia propuesta en VidantaWorld's Concert Series, consolidando con ello una posición en la intersección entre hospitalidad y entretenimiento en vivo.



Este 2026 VidantaWorld será por quinto año consecutivo sede del evento deportivo y social más destacado en México, el VidantaWorld Mexico Open, un torneo oficial del PGA TOUR que reúne a los mejores jugadores del mundo, reúne a más de 40,000 asistentes anuales y es transmitido a más de 200 países.



Con más de 2,000 residencias vacacionales de lujo y el primer aeropuerto internacional de México construido de forma privada, Grupo Vidanta continúa liderando la innovación en hospitalidad, al mismo tiempo que impulsa el progreso social y ambiental a través de sus fundaciones y programas de sostenibilidad.



Conozca más en vidanta.com o síganos en redes sociales como @Vidant

Acerca de Cirque du Soleil Entertainment Group

Cirque du Soleil Entertainment Group es líder mundial en entretenimiento en vivo. Con más de cuatro décadas desafiando los límites de la imaginación, esta compañía artística aporta su enfoque creativo a una amplia variedad de formas artísticas como espectáculos en vivo, producciones multimedia, contenidos de larga duración, música, experiencias inmersivas y eventos especiales. Desde su creación en 1984, más de 400 millones de personas han sido inspiradas en 6 continentes y 86 países. La empresa canadiense cuenta actualmente con casi 4,000 empleados, incluyendo 1,200 artistas de más de 80 nacionalidades distintas.

Junto con sus filiales—Blue Man Group, VStar Entertainment Group y The Works Entertainment—Cirque du Soleil Entertainment Group continúa ampliando su alcance creativo.

Para más información sobre Cirque du Soleil Entertainment Group, visita cirquedusoleil.com

