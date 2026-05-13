8 de cada 10 problemas en el hogar se pueden evitar: estudio de Ayuda En Casa revela errores que cuestan miles de pesos

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Un nuevo estudio realizado por Ayuda En Casa, plataforma digital que conecta a usuarios con profesionales del hogar, revela que la mayoría de los problemas domésticos que generan gastos elevados pudieron prevenirse con mantenimiento básico.

El análisis, basado en cientos de solicitudes reales de servicio en la Ciudad de México, encontró que 8 de cada 10 fallas en el hogar comienzan como problemas menores que los usuarios deciden ignorar, lo que termina elevando significativamente el costo de reparación.

El estudio completo puede consultarse en:

https://ayudaencasa.com.mx/blog/estudio-2026-errores-hogar-cuestan-miles

"Los datos muestran un patrón muy claro: los usuarios no actúan cuando el problema es pequeño. Cuando finalmente buscan ayuda, el daño ya es mayor y el costo también", señaló el equipo de análisis de Ayuda En Casa.

Los errores más comunes que terminan siendo costosos

El estudio identifica los problemas más frecuentes —y evitables— en los hogares mexicanos:

Fugas de agua no atendidas: pequeñas goteras pueden derivar en daños estructurales y costos de hasta $10,000 pesos.

Instalaciones eléctricas deficientes: sobrecargas y contactos en mal estado que dañan electrodomésticos o representan riesgos mayores.

Drenajes tapados por malos hábitos: acumulación de grasa, cabello y residuos que generan obstrucciones severas.

Cerraduras dañadas por uso incorrecto: llaves desgastadas o forzadas que terminan en reemplazos completos.

Humedad y filtraciones ignoradas: problemas que afectan tanto la estructura como la salud.

Falta de mantenimiento en calentadores: una de las fallas más comunes en la Ciudad de México.

Reparaciones mal hechas: intentos de solución sin experiencia que agravan el problema original.

El costo de no actuar a tiempo

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el impacto económico de la inacción:

Los usuarios que atienden problemas de inmediato gastan hasta 60% menos que aquellos que esperan a que la situación se vuelva urgente.

En muchos casos, lo que pudo resolverse con una reparación simple termina convirtiéndose en una emergencia con costos que se duplican o incluso triplican.

Tecnología para prevenir gastos innecesarios

Ayuda En Casa facilita la detección y solución temprana de estos problemas al conectar a usuarios con profesionales verificados —como plomeros, electricistas y cerrajeros— de forma rápida y confiable.

Más información en:

https://ayudaencasa.com.mx/

Contacto: Vladyslav Ionov, [email protected]

FUENTE Ayuda En Casa