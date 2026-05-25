A 4 meses de la reforma fiscal que encareció los seguros: quién ganó y quién perdió

Leonardo Cortina, CEO de miituo, analiza el balance de una medida que ha transformado la industria.

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- A cuatro meses de la entrada en vigor de la reforma fiscal que impide a las aseguradoras acreditar el IVA en el pago de siniestros, el mercado de seguros de auto en México muestra una radiografía dividida.

BALANCE A 4 MESES

✕ PERDEDORES El consumidor de clase media

Aseguradoras tradicionales

Talleres de reparación de autos

El gobierno (SAT / CNSF) ✓ GANADORES Conductores con seguro de pago por uso

Insurtechs con modelo variable

Comparadores de seguros digitales

La promesa y la realidad

Desde el 1 de enero de 2026, las aseguradoras ya no pueden acreditar el IVA pagado al liquidar siniestros. Aunque la medida buscaba aumentar la recaudación, el costo se transfirió a la cadena completa: aseguradoras, talleres, conductores y, en el largo plazo, al propio gobierno.

Como resultado, las primas de auto subieron entre un 15% y 20%, mientras que la siniestralidad vial aumentó un 8% durante 2025, presionando aún más los precios.

"La reforma no fue neutral. Tuvo ganadores y perdedores muy concretos, y lo único sorprendente es que nadie lo estaba midiendo".

— Leonardo Cortina, CEO de miituo

LOS QUE PERDIERON

01 PERDEDOR El consumidor de clase media

Muchos conductores de clase media, al recibir renovaciones con incrementos de hasta el 20%, han optado por cancelar sus pólizas o migrar a coberturas mínimas, engrosando la cifra del 70% de autos no asegurados en el país.

02 PERDEDOR Las aseguradoras tradicionales

El alza de precios provocó que los clientes de menor riesgo (los más rentables) buscarán otras alternativas, dejando a las compañías con carteras concentradas en perfiles de mayor riesgo y márgenes comprimidos.

03 PERDEDOR Talleres de reparación de autos

Sufren un doble impacto por el costo de refacciones importadas —presionados por la reestructuración de cadenas de suministro post-pandemia y conflictos mundiales— aumentó el costo de cada reparación; y el mayor rigor en la aprobación de reclamaciones de las aseguradoras, que ahora prefieren piezas genéricas y retrasan autorizaciones para mitigar sus propios costos.

04 PERDEDOR El gobierno: la paradoja de la recaudación

Aunque recauda más IVA en el corto plazo, el alza en primas empuja a más conductores fuera del mercado asegurado y a un aumento en el gasto público para atender accidentes de conductores que quedaron desprotegidos.

La reforma que buscó incrementar ingresos en el corto plazo podría terminar generando un costo fiscal encubierto de mayor magnitud. Es una ecuación que ningún reporte oficial ha cuantificado aún.

"Gravar el IVA de los siniestros fue buscar aumentar la recaudación en el corto plazo en el lugar equivocado. El efecto no deseado fue sacar a la clase media del mercado asegurado, y eso le costará más al gobierno de lo que recaudará por la reforma".

— Leonardo Cortina, CEO de miituo

LA EXCEPCIÓN QUE PRUEBA LA REGLA

El modelo que creció cuando el mercado caía

Mientras el sector tradicional enfrenta una crisis de retención, el segmento de seguros digitales de pago por uso ha experimentado un crecimiento acelerado. Cuando el costo anual sube, el consumidor racionaliza su uso y migra hacia modelos flexibles donde solo paga por los kilómetros recorridos.

DATO miituo - FUENTE EXCLUSIVA

51% de crecimiento en nuevas pólizas en el primer trimestre de 2026

150,000+ autos asegurados en miituo, con aceleración del ritmo de incorporación durante el periodo post-reforma.

50% de los nuevos usuarios son primeros asegurados: personas que nunca habían tenido una póliza de seguro, pero que ante el recalibrado de precios del mercado encontraron viable el modelo por uso.

El patrón es consistente con lo que ocurre en mercados maduros cuando se producen impactos de precio: la demanda no desaparece, se redistribuye. Y en México, se acomodó cambiando hacia el modelo que tenía la estructura de costos correcta para enfrentar la volatilidad.

"La reforma aceleró nuestro crecimiento. No porque tuviéramos ventaja: sino porque nuestro modelo no depende de promediar el riesgo de una cartera. Cada cliente paga solo por lo que usa".

— Leonardo Cortina, CEO de miituo

Lo que viene: tres dinámicas a observar

Hacia el cierre de año, se prevén tres dinámicas: una presión creciente para que México no supere el 75% de autos sin cobertura, gestiones del sector ante la SHCP y el SAT para buscar mecanismos de alivio fiscal, y una adopción masiva de modelos de pago por uso por parte de las aseguradoras tradicionales que busquen recuperar competitividad.

Sobre miituo

miituo es una compañía de seguros pionera en el pago por uso. Fundada en 2017, opera como agente de seguros con registro ante la CNSF y pólizas respaldadas por Seguros Atlas, evaluados positivamente por CONDUSEF. Ofrece pago por kilómetro desde $0.21 por km y tarifa mensual fija desde $250 pesos, con opción de cambiar de modalidad sin penalización (miiflex). Ha superado los 150,000 vehículos asegurados en México con una tasa de renovación del 90%.

Nota: el dato marcado como [Completar] requiere confirmación del equipo de miituo antes de la distribución. El resto del contenido está listo para su publicación. Las declaraciones de Leonardo Cortina pueden complementarse o verificarse con entrevista directa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2984862/miituo.jpg

FUENTE miituo