A días del inicio de las multas por errores en la MVE, Desteia lanza la primera plataforma IA para la Manifestación de Valor Electrónica en México

El 37% de las declaraciones de valor contienen errores. A partir del 1 de junio, cada uno puede derivar en una multa.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El próximo 1 de junio de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzará a aplicar sanciones por errores en la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) , obligatoria desde diciembre de 2025 para todas las importaciones que ingresan a México. Después de dos prórrogas, no habrá nuevas extensiones.

Desteia es una plataforma de inteligencia artificial para comercio exterior en México. Automatiza procesos relacionados con expedientes de importación, Manifestación de Valor Electrónica y visibilidad operativa. Entre sus clientes se encuentran empresas como Kimberly-Clark e Italika, además de compañías multinacionales de consumo masivo, retail y manufactura. La empresa cuenta con certificación SOC 2 Type II.

Para las empresas importadoras, el reto es operativo. Preparar una MVE requiere consolidar facturas, packing lists, conocimientos de embarque, certificados de origen y comprobantes de pago, además de validar que el valor declarado coincida con la factura del proveedor antes de transmitir la información a VUCEM.

En la mayoría de las compañías, este proceso sigue realizándose manualmente y puede tomar más de una hora por declaración. Actualmente, el 37% de las declaraciones contienen errores que, a partir de junio, podrán convertirse en multas que recaen directamente sobre el importador.

Ante este escenario, Desteia anunció hoy el lanzamiento de Auto-MVE, la primera plataforma autónoma desarrollada para automatizar la Manifestación de Valor Electrónica en México.

La plataforma se conecta al correo electrónico del equipo de comercio exterior, identifica nuevas operaciones, interpreta documentos en distintos formatos, valida la información y detecta discrepancias antes de llegar a VUCEM. También genera automáticamente el expediente electrónico listo para transmisión y mantiene un registro auditable de cada acción, siempre con aprobación previa del operador.

Con Auto-MVE, el tiempo de preparación puede reducirse de más de una hora a menos de cinco minutos por operación. En una implementación reciente, una empresa con más de 5,000 pedimentos anuales ahorró más de 50 horas de trabajo manual durante su primera semana de uso.

"Empresas distintas, sistemas distintos, pero todas resolviendo la MVE manualmente. A partir del 1 de junio, eso tiene un costo directo para el importador", comentó Diego Solórzano, cofundador de Desteia.

Sobre Desteia

Desteia es una plataforma de artificial para comercio exterior en México. Entre sus clientes se encuentran Kimberly-Clark e Italika. La empresa cuenta con certificación SOC 2 Type II.

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FUENTE Desteia