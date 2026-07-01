ABCmouse y "Leo the Truck" se unen para llevar nuevas actividades de aprendizaje de inglés a las familias de América Latina

La galardonada aplicación Kids' Education da la bienvenida a los niños pequeños a una experiencia completa de inmersión en inglés basada en los personajes que les encantan

LOS ÁNGELES, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Age of Learning, creador del galardonado ABCmouse, anunció hoy una asociación con The Lazy Shrimp Studio, el productor de contenido detrás de la exitosa serie animada "Leo the Truck" (Leo, el camión). La colaboración lleva a los juguetones héroes del programa a ABCmouse por una experiencia de aprendizaje de inmersión en inglés diseñada para jóvenes aprendices de toda América Latina, con instrucciones en español que guían a los niños de habla hispana en cada paso del camino.

A partir de junio de 2026, las familias de toda América Latina encontrarán un centro dedicado en la aplicación en ABCmouse en el que los niños pueden navegar en juegos educativos atractivos y actividades creativas con Leo y sus amigos. La incorporación vocal en español da la bienvenida a los niños a una experiencia de inmersión completa en inglés, con instrucciones de voz y texto localizadas que hacen que cada actividad sea fácil de seguir.

Los niños guían a Leo por coloridos laberintos para recolectar las letras de la A a la Z en "Leo's Maze Adventure", y construyen, apilan y resuelven desafíos en distintos niveles en "Lifty Clears the Way", todo mientras practican la lectura temprana y la resolución de problemas. Una serie de actividades para colorear permite a los jóvenes artistas dar vida a Leo, Lifty, Scoop y amigos, incluida una pieza en la que los personajes se unen con ABC Mouse. A través de casi 40 actividades en total, esta colección convierte el tiempo que pasan en una serie favorita en práctica con la lectura temprana, el pensamiento y la creatividad, y sumerge a los niños en el idioma inglés a lo largo del camino.

"Llegar a los niños donde sea que estén con actividades de aprendizaje divertidas y efectivas con personajes que adoran es la esencia de cómo construimos familias en todo el mundo", comentó Alex Galvagni, director ejecutivo de Age of Learning. "Esta colaboración permite a las familias de toda América Latina disfrutar de un aprendizaje atractivo y diseñado por expertos por el que ABCmouse es conocido, que cobra vida gracias al mundo lúdico de 'Leo the Truck'".

Las actividades de Leo se entrelazan en un plan de estudios basado en la investigación que abarca lectura, matemáticas, ciencias, codificación y habilidades para la vida, con miles de actividades de aprendizaje diseñadas por expertos en educación para niños de preescolar, prejardín y jardín de infantes. Como la aplicación n.° 1 de educación de niños¹, ABCmouse ofrece todo esto en un entorno seguro y sin anuncios donde el aprendizaje cobra vida para dar a las familias una forma más vibrante de disfrutar de Learning Kids Love.

ABCmouse está disponible para las familias en toda América Latina y se puede descargar en Google Play, Amazon App Store, Samsung Galaxy Store y App Store.

Acerca de ABCmouse

ABCmouse® es la aplicación educativa para niños más descargada y el programa de aprendizaje digital más completo para niños de 2 a 8 años. Desarrollado por Age of Learning, ABCmouse ofrece un plan de estudios respaldado por la investigación que abarca lectura, matemáticas, ciencias, codificación y habilidades para la vida a través de más de 13.000 juegos, actividades, libros y videos. La investigación muestra que ABCmouse duplica los avances en el aprendizaje temprano de lectura y matemáticas*, ya que proporciona a los niños las habilidades básicas que necesitan para prosperar en la escuela y más allá. ABCmouse está disponible en iOS, Android, Amazon y en navegadores de escritorio.

*Ensayo de control aleatorizado realizado por Age of Learning. Los niños de prejardín usaron ABCmouse durante al menos 2 días a la semana y durante al menos 1 hora por semana. Visite www.aofl.com/research para más información.

Acerca de Age of Learning

Age of Learning® es el desarrollador líder de recursos de aprendizaje atractivos y efectivos de prejardín a 2.° grado que ayudan a los niños a construir una base sólida para el éxito académico y un amor permanente por el aprendizaje. El plan de estudios basado en la investigación de la compañía, desarrollado por expertos en educación, incluye los galardonados programas ABCmouse®, Adventure Academy®, así como las soluciones escolares personalizadas y adaptativas My Math Academy®, My Reading Academy® y My Reading Academy Español®. Al haber servido a más de 55 millones de niños en todo el mundo, Age of Learning es un líder mundial en los esfuerzos para promover la equidad, el acceso y las oportunidades para todos los niños. Para más información sobre Age of Learning, visite AgeofLearning.com.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS

Jennifer Reza

[email protected]

Age of Learning, Inc.

FUENTE Age of Learning, Inc.