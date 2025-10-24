ABERCROMBIE & FITCH Y El EQUIPO MCLAREN FORMULA 1 TEAM CELEBRAN EL ESPÍRITU DE LAS CARRERAS CON UNA COLECCIÓN EXCLUSIVA

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Abercrombie & Fitch se une con la escudería británica McLaren Formula 1 Team, para presentar en el marco del evento automovilístico más esperado del año en la Ciudad de México, una colección exclusiva de piezas especiales para aquellos amantes de las carreras.

Inspirada en la energía deportiva del equipo McLaren Formula 1 Team, la colección celebra el espíritu de la velocidad y la autenticidad a través de sudaderas, playeras, piezas con prints y detalles únicos, diseñadas para quienes viven el ritmo de la carrera dentro y fuera del circuito.

Con esta propuesta, Abercrombie & Fitch busca conectar con los fanáticos de la gran fiesta del premio de la Ciudad de México, celebrando la fusión entre la moda y la cultura racing, dos universos que comparten la pasión por la autenticidad y el rendimiento.

La colección estará disponible por tiempo limitado en todas las tiendas de Abercrombie & Fitch México y a través de su tienda en línea www.abercrombie.com.mx, ofreciendo a los seguidores de la marca y del automovilismo la oportunidad de vestir con el mismo dinamismo que define al equipo McLaren Formula 1 Team

Sigue las novedades y contenido exclusivo de esta colaboración a través de @abercrombie_mexico en Instagram y no te pierdas las sorpresas especiales para esta temporada.

Acerca de Abercrombie & Fitch:

Abercrombie busca hacer que cada día sea más excepcional, creando una sensación de escape a través de su ropa, accesorios y fragancias de alta calidad diseñadas para cada ocasión. Abercrombie & Fitch es la marca homónima de Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) y se vende en más de 200 tiendas (incluyendo abercrombie kids) en todo el mundo y en abercrombie.com a nivel global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2804901/Abercrombie__Mexico_Mclaren.jpg

FUENTE Abercrombie Mexico