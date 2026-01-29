Abogado latinoamericano liderará la práctica de la firma legal Leech Tishman para América Latina y apoyará la expansión de empresas a Estados Unidos

Con base en Miami, Esteban Elías liderará la práctica latinoamericana de la firma, asesorando a empresas, inversionistas y family offices de la región en procesos de expansión y operaciones transfronterizas en Estados Unidos.

FORT LAUDERDALE, Fla., 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Leech Tishman, firma legal full service con alcance nacional en Estados Unidos, anunció la incorporación de Esteban J. Elías como socio y Líder del Grupo de Práctica para América Latina, área creada con motivo de su nombramiento. Como primer abogado latinoamericano en liderar la práctica de la firma para la región, su rol se enfocará en consolidar, desde Miami/Fort Lauderdale, una plataforma dedicada a asesorar a empresas, inversionistas y family offices latinoamericanos en sus operaciones y procesos de expansión en Estados Unidos.

Esteban J. Elías, Socio y Líder del Grupo de Práctica para América Latina en Leech Tishman.

Con más de 20 años de experiencia en asuntos corporativos y transacciones internacionales, Elías enfoca su práctica en el asesoramiento de empresas latinoamericanas que buscan ingresar, consolidarse o expandirse en el mercado estadounidense. La propuesta es clara: una presencia cercana en Miami, combinada con la capacidad operativa y la cobertura nacional de una firma con presencia en diez ciudades a lo largo de Estados Unidos, para ofrecer una solución integral a clientes latinoamericanos.

En esta nueva etapa, la Práctica para América Latina de Leech Tishman, bajo el liderazgo de Elías, acompaña a sus clientes en las distintas etapas de su desarrollo, desde la estructuración inicial y el crecimiento, hasta transacciones estratégicas, reorganizaciones corporativas y planificación patrimonial. Este trabajo se sustenta en un enfoque multidisciplinario, con capacidades complementarias en áreas como salud y healthtech, propiedad intelectual y entretenimiento, derecho laboral transfronterizo, bienes raíces y reestructuración, entre otras.

De nacionalidad chilena y radicado en EE.UU. desde hace varios años, Elías ha desarrollado una práctica orientada a tender puentes entre América Latina y Estados Unidos, integrando una visión de negocio con un conocimiento práctico del marco legal y regulatorio estadounidense.

A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a importantes clientes en fusiones y adquisiciones, venture capital, financiamientos de crecimiento y estructuración corporativa, además de materias comerciales vinculadas al desarrollo y expansión de empresas.

Además del trabajo con fondos e inversionistas regionales, Esteban Elías se dedicó al asesoramiento en procesos de expansión a EE.UU. de diversas compañías de tecnología, software, fintech o salud, tales como Xepelin, Ipsum, Opencasa, Bluetek Global, Camel Technologies, Southern Wind Investment, Youfunder, Levannta, Your Order Me, FinMaq, Rocketbot, Toteat, Nico Seguros, Leracom, Datcapital, entre otros.

Esa experiencia le ha permitido coordinar equipos multidisciplinarios en áreas que suelen confluir en una expansión internacional, como tributario, inmigración, bienes raíces, privacidad de datos y cumplimiento regulatorio, con una lógica integrada y alineada a los tiempos del negocio.

"América Latina vive un momento clave de internacionalización y creciente sofisticación empresarial. Mi rol en Leech Tishman es acompañar a empresas, inversionistas y family offices de la región desde un entendimiento compartido de sus realidades, prioridades y formas de hacer negocios. Haber desarrollado mi carrera entre América Latina y Estados Unidos me permite trabajar bajo los mismos códigos que mis clientes y traducir esa visión al entorno legal y regulatorio estadounidense", señaló Esteban Elías.

"Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a Esteban a Leech Tishman", señaló Pete A. Fuscaldo, socio director de la firma, y agregó: "Esteban cuenta con vasta experiencia coordinando equipos multidisciplinarios en áreas corporativas, tributarias, de inmigración, bienes raíces, privacidad de datos y asuntos regulatorios, y actuará como un puente para clientes internacionales que deben desenvolverse en los sistemas legales, financieros y regulatorios de Estados Unidos".

Leech Tishman cuenta con una amplia experiencia asesorando a clientes en la identificación y desarrollo de oportunidades de negocio en toda Latinoamérica, incluyendo Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, Argentina, Cuba, el Caribe y Centroamérica. Con la creación del Grupo de Práctica para América Latina bajo el liderazgo directo de un abogado latinoamericano, Leech Tishman refuerza su compromiso con América Latina y su creciente integración con el mercado estadounidense, en un contexto regional marcado por cambios políticos y económicos que reconfiguran los flujos de inversión entre ambas regiones.

