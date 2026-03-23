Abre sus puertas en Coyoacán el Centro de Eventos Holísticos y Sabiduría Chamánica: un templo para la transformación del alma

El 21 de marzo, desde el mediodía, con un ritual del fuego sagrado consagrado al Arcángel Miguel, Anna de la Tierra inauguró un espacio para 200 personas destinado a la sanación, el crecimiento personal y la sabiduría ancestral.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La colonia Coyoacán se vistió de fiesta este sábado 21 de marzo desde el mediodía: el Centro de Eventos Holísticos y Sabiduría Chamánica abrió sus puertas con un ceremonial que marcó el inicio de una nueva era para la comunidad espiritual de la Ciudad de México. Concebido no como un salón de reuniones convencional, sino como un verdadero templo de crecimiento espiritual con capacidad para 200 personas, el recinto se encuentra ubicado en la Plaza Punta Museo sobre Avenida División del Norte.

Anna de la Tierra, Chamana de México, quien ha dirigido magnos rituales y ha guiado a miles de personas en su camino de sanación y transformación, estuvo al frente de esta histórica apertura como directora del centro. Rodeada de un equipo comprometido con la labor espiritual, recibió a decenas de asistentes con el calor característico de las tradiciones chamánicas mexicanas. La conducción del evento estuvo a cargo de Krystal Castillo, quien guió a los presentes a través de cada momento de esta celebración.

"No es un centro de reuniones: es un templo, una universidad celestial, un microcosmos y, sobre todo, un templo de amor en todas sus expresiones."

Así lo expresó Emmanuel, coautor del libro De la Oscuridad a la Luz, de San Miguel Arcángel y guía espiritual de Anna de la Tierra, quien compartió una reflexión que sintetizó la visión del lugar. Sus palabras resonaron en un espacio adornado con la abundancia de la tradición: mesas de dulces típicos mexicanos y una atmósfera que mezcló lo ceremonial con la calidez de la cultura popular.

El momento más emotivo fue el ritual del primer fuego sagrado, consagrado al Arcángel Miguel como regidor del centro. Todos los asistentes participaron activamente con sonajas de ayoyote —instrumento emblemático de las tradiciones chamánicas— acompañadas del tambor chamánico de Eztli. Anna de la Tierra encendió la veladora inaugural mientras el humo sagrado se elevaba en el recinto. En ese marco, fueron consagradas pulseras de protección para los presentes, bendecidas bajo la luz y la gracia de San Miguel Arcángel.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL CENTRO

El centro ofrecerá fotografía del aura y consultas astrológicas a cargo de Farid Assad, talleres, cursos, meditaciones y eventos de desarrollo personal. Además, alberga una tienda de sabiduría chamánica con productos esotéricos y religiosos, y presentó en su inauguración el libro La Magia de Aprender de Vender. El espacio cuenta con una amplia terraza que complementa su atmósfera de armonía.

La inauguración también fue escenario de la presentación del libro La Magia de Aprender de Vender, integrando así el desarrollo personal en su dimensión práctica y cotidiana. Paralelamente, la tienda de sabiduría chamánica abrió sus puertas con productos de línea renovados y nuevas propuestas en el ámbito esotérico y religioso.

Entre los servicios anunciados se encuentran la fotografía del aura y la astrología, disciplinas a cargo de Farid Assad, así como talleres, cursos, meditaciones y una variada programación en su amplio espacio que incluye una hermosa terraza concebida como extensión del ambiente sagrado del templo.

Con esta apertura, Coyoacán suma un espacio que busca tender puentes entre la sabiduría ancestral mexicana, las tradiciones espirituales y las necesidades contemporáneas de transformación interior, en un rincón de la ciudad que históricamente ha sido refugio de artistas, pensadores y buscadores del alma.

DÓNDE ENCONTRARLOS

Plaza Punta Museo • Av. División del Norte 3572, Planta Baja, Local Terra 01/D • Coyoacán, Ciudad de México

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FUENTE Sabiduría Chamánica