ABSOLUT® y TABASCO® presentan su nuevo Vodka Spicy

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Si algo define al gusto mexicano es el amor por lo picante. Hoy, esa pasión llega con el lanzamiento de ABSOLUT® TABASCO™, el nuevo vodka spicy creado por Absolut Vodka y TABASCO® Brand, dos marcas legendarias que entienden el sabor como una experiencia.

A partir de febrero de 2026, ABSOLUT® TABASCO™ estará disponible en más de 50 mercados a nivel mundial, incluyendo México, llevando el picor característico de TABASCO® a uno de los vodkas premium líderes del mundo1.

ABSOLUT® TABASCO™ nace de la fusión de Absolut Vodka con una esencia 100% natural, sin azúcar añadida, creada a partir del puré de chile rojo fermentado y añejado que da vida a la salsa TABASCO®. El resultado es un vodka que tiene el picor y aroma inconfundibles de la salsa TABASCO™ que se perciben en cada sorbo.

Esta propuesta es pensada para quienes disfrutan sabores intensos y buscan nuevas formas de experimentar el picante, ya sea en un Absolut Michelado o en una Spicy Vodkarita siendo parte de rituales muy mexicanos como el brunch, el precopeo o la sobremesa.

UNA RESPUESTA AL GUSTO PICANTE

El lanzamiento llega en un momento clave ya que los sabores picantes están viviendo una demanda fuerte a nivel global y México es uno de los mercados donde esta tendencia se vive con mayor fuerza. Se estima que la categoría de vodka picante crecerá 27% hacia 20292, impulsada por consumidores que buscan bebidas más atrevidas, memorables y con identidad.

"En México, el picante es identidad y cultura. Por eso, el lanzamiento de ABSOLUT® x TABASCO® es una colaboración con profunda relevancia cultural que se integra de forma natural a rituales de consumo locales. A partir de ello, nuestra drink strategy, Absolut Michelado, está diseñada ad hoc al paladar mexicano, habilitando nuevas alianzas comerciales con taquerías y ampliando nuestra presencia en el momento de consumo de día." Señaló Fernanda Galvez, Senior Brand Manager de Absolut Vodka en México.

DOS MARCAS, UN LEGADO

TABASCO® Sauce se produce desde 1868 en Avery Island, Luisiana, utilizando solo tres ingredientes: chiles rojos seleccionados a mano, sal y vinagre. Una vez mezclados, los chiles rojos se fermentan y añejan en barricas de roble por hasta tres años, dando origen al sabor que caracteriza a la salsa TABASCO®.

Por su parte, Absolut Vodka se elabora exclusivamente en Åhus, Suecia, también utilizando tres ingredientes: agua pura de manantial, trigo de invierno y una cepa exclusiva de levadura, manteniendo el mismo proceso de destilación desde el siglo XIX que introdujo su fundador sueco, L. O. Smith.

Además del proceso, la botella de ABSOLUT® TABASCO™, celebra el legado y la esencia de ambas marcas, integrando de manera armoniosa los elementos más icónicos de cada una: los colores y el emblemático diamante de TABASCO®, así como la silueta inconfundible de Absolut Vodka, creando un juego visual que respeta el origen y la autenticidad de las dos marcas.

"Aunque ABSOLUT® TABASCO™ es un lanzamiento global, en México adquiere un significado especial. Más que una innovación, representa la unión de dos marcas icónicas, cada una con un legado sólido y una historia reconocida a nivel mundial, que conectan de manera auténtica con la forma en que los consumidores mexicanos disfrutan, comparten y elevan sus experiencias". Indicó Alejandro Chain, vicepresidente de Marketing en Pernod Ricard México.

Con 38% ABV, ABSOLUT® TABASCO™ estará disponible en México a partir de febrero de 2026, en principales tiendas de autoservicio y especializadas, así como en ecommerce, redefiniendo la experiencia del picante, invitando a descubrir nuevas formas de disfrutar sabores intensos y atrevidos.

