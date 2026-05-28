Actívate, brilla y manténte en movimiento con Old Navy Active
Noticias proporcionadas porOld Navy
28 may, 2026, 17:52 GMT
Nuevas líneas de producto que integran la esencia divertida y el estilo característico de Old Navy al activewear, asegurando que tengas todo lo que necesitas para dar lo mejor de ti en cada movimiento.
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Old Navy sigue apostando por el movimiento con Active, su línea de activewear para toda la familia que combina rendimiento, estilo y precios accesibles. Con diseños en tendencia y tecnología de alto desempeño —incluyendo PowerSoft, una de las favoritas— esta colección está hecha para adaptarse a todos los ritmos, cuerpos y estilos de vida.
Pensada para acompañarte en cada momento del día, Old Navy Active mezcla funcionalidad con ese toque cool que define a la marca. Ya sea para entrenar, salir o simplemente sentirte cómoda, cada pieza está diseñada para moverse contigo sin perder estilo.
Prendas que combinan confort y actitud, diseñadas para rendir igual de bien en el gym que en el día a día. Con telas transpirables, elasticidad en cuatro direcciones y tecnología que absorbe la humedad, ofrecen un fit favorecedor y total libertad de movimiento, desde tops con distintos niveles de soporte hasta leggings en siluetas como high-waisted, cropped o 7/8 que se adaptan a cada rutina y mood. Su versatilidad las hace perfectas para sumarse a looks athleisure con mucho estilo. A esto se suma una propuesta enfocada en rendimiento sin complicaciones: materiales ligeros, duraderos y funcionales en t-shirts con tecnología moisture-wicking, shorts transpirables y joggers cómodos, con diseños ergonómicos, telas flexibles y ventilación estratégica que hacen que cada prenda se sienta tan bien como se ve.
Dentro de esta propuesta, Active se consolida como la línea deportiva y athleisure de la marca, con una oferta completa que va desde leggings, tops y shorts hasta sudaderas, joggers y sets coordinados, pensados tanto para ejercicio ligero como para un uso diario cómodo. Su enfoque en "everyday activewear" refuerza su versatilidad, permitiendo transicionar fácilmente del entrenamiento a la rutina diaria. La colección también se estructura a través de programas clave como Bounce y Dynamic en la parte más lifestyle, así como PowerSoft y StudioSmooth en performance, integrando familias de producto que incluyen leggings de compresión o high-rise, tops deportivos de soporte ligero a medio, shorts de running o training y capas ligeras diseñadas para acompañar cada tipo de movimiento.
Active no solo se trata de rendimiento, también de accesibilidad. Disponible en tiendas y en oldnavy.mx, esta colección ofrece calidad, llevando tecnología, diseño y estilo para toda la familia, sin comprometer el presupuesto.
CONTACTO: [email protected]
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989963/POP_IN.jpg
FUENTE Old Navy
Compartir este artículo