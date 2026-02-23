ADO y Madison Grill firman alianza para transformar la experiencia del viajero en Tabasco

VILLAHERMOSA, México, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Con el objetivo de mejorar la experiencia de turistas y familias que transitan por el estado, la empresa de transporte ADO y el restaurante Madison Grill firmaron un convenio de colaboración. Esta alianza permite que los usuarios de ADO disfruten en Villahermosa de una atención integral que vincula el confort del viaje en autobús con la sofisticación culinaria que distingue a la capital tabasqueña. Durante el evento, Sixto Javier Hernández Zubieta, Gerente General de la Región Villahermosa en MOBILITY ADO, destacó que esta alianza nace de la pasión por llevar bienestar a cada rincón del país. Con el respaldo de 85 años de historia, la empresa pone a disposición su flota más avanzada, ADO GL y ADO Platino, la cual funciona como un "santuario de movilidad" conectando al "Edén" con destinos clave como Ciudad de México, Mérida y Cancún."Queremos que la experiencia de nuestros usuarios trascienda el autobús y se convierta en una vivencia gastronómica única y de calidad. Al presentar su boleto de viaje, nuestros pasajeros accederán a beneficios exclusivos, maridando la excelencia de nuestro transporte con el sabor inigualable de Madison Grill", señaló Hernández Zubieta.

El convenio se establece como una acción tangible para impulsar la economía local y la competitividad de Tabasco. La colaboración busca proyectar al estado como un referente moderno y hospitalario ante visitantes nacionales y extranjeros, sumándose a los objetivos de desarrollo y sostenibilidad global.

Por su parte, la Lic. Talina Ferrer Cadenas, Secretaria de Administración y Finanzas del Estado, subrayó el valor de estas iniciativas privadas para el fortalecimiento de la región:

"Reconozco el valor de esta alianza; es un ejemplo claro de cómo la participación conjunta del sector empresarial permite generar sinergias y fortalecer la dinámica económica de nuestro estado. Alcanzar el Tabasco que todos queremos requiere el trabajo de todos", afirmó Ferrer Cadenas.

La firma del convenio contó con la presencia del Lic. Alberto Clairgue Barragán, Director Fundador de Grupo Madison; la Lic. Talina Ferrer Cadenas, Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco; y la Lic. Sonia Evelyn Dexmayners Medina, Directora de Fomento Económico y Turismo del Ayuntamiento de Centro, quienes respaldaron esta unión en beneficio del crecimiento estatal.

Acerca de ADO

ADO es una empresa mexicana líder en soluciones de movilidad con más de 85 años de experiencia conectando comunidades en México. ADO opera en más de 300 terminales con más de 11,000 autobuses y más de 19,000 colaboradores movilizando a millones de pasajeros cada año. Más que mover pasajeros, ADO conecta destinos, historias y oportunidades que impulsan el desarrollo económico y social.

Acerca de Compra Anticipada

La iniciativa "Compra Anticipada" de ADO es la forma más sencilla de obtener boletos de autobús a precios más bajos, incentivando a los usuarios a planear y comprar sus viajes con anticipación. Esta iniciativa ofrece descuentos atractivos y ventajas exclusivas tanto en la compra en línea como en taquilla.

