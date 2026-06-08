Afreximbank refuerza su colaboración con Jamaica para impulsar el comercio, la inversión y la industrialización

Afreximbank sigue comprometida con promover el comercio intracaribeño y entre África y el Caribe mediante la mejora del acceso al financiamiento comercial, al capital de inversión y al asesoramiento

KINGSTON, Jamaica, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Con el fin de destacar la importancia estratégica del mercado jamaiquino en el Caribe y el papel cada vez más relevante que desempeña el país en el comercio y la inversión regionales, el Banco Africano de Exportación e Importación (Afreximbank o el banco) (www.Afreximbank.com) llevó a cabo una gira de presentación inaugural en Kingston, Jamaica, el 2 de junio de 2026.

La gira de presentación se organizó con el tema "Impulsar el crecimiento de Jamaica: dinamizar el comercio, la inversión y la industrialización mediante soluciones personalizadas de Afreximbank" y aprovechó el impulso generado por la firma por parte de Jamaica del Acuerdo de Colaboración con el Afreximbank en julio de 2025 y la posterior aprobación por parte del Consejo de Administración del Banco de una línea de financiamiento de 5000 millones de dólares para el Caribe, incluida Jamaica.

La gira contó con una gran participación de la comunidad empresarial de Jamaica. El evento brindó la oportunidad de dar a conocer el mandato, la misión y la visión de Afreximbank a las principales partes interesadas de Jamaica, entre las que se encontraban representantes del Gobierno, líderes del sector privado e instituciones financieras. Además, sirvió como plataforma para presentar por primera vez al mercado jamaiquino el conjunto de soluciones de financiamiento, facilitación del comercio e inversión del Banco.

Además, este encuentro permitió a la delegación de Afreximbank obtener información valiosa sobre las prioridades de Jamaica en materia de comercio y desarrollo, oportunidades de inversión, necesidades de financiamiento y entorno empresarial. Estas interacciones han reforzado aún más el conocimiento que tiene el banco del mercado jamaiquino y contribuirán a la elaboración de soluciones personalizadas para respaldar el crecimiento económico y las ambiciones comerciales del país.

El discurso inaugural estuvo a cargo de la Excma. Sra. Fayval Williams, ministra de Hacienda y de la Función Pública. En su intervención, la ministra Williams afirmó: "Sabemos que, desde hace más de tres décadas, Afreximbank ofrece soluciones de financiamiento que respaldan el comercio e impulsan el crecimiento económico en toda África". En la actualidad, su alcance se extiende más allá de las costas del continente, y el banco está consolidando una presencia cada vez mayor en el Caribe. No hay duda de que la colaboración entre Afreximbank y Jamaica sigue consolidándose. Por ello, animo a todas las instituciones jamaiquinas aquí representadas a que refuercen su colaboración con el Afreximbank para que, juntos, podamos generar nuevas oportunidades de comercio e inversión recíprocos entre Jamaica y África".

Asimismo, en su intervención en el acto, el Sr. Eric Monchu Intong, director general de Afreximbank Group, responsable de Relaciones con los Clientes y Operaciones de las Oficinas Regionales, destacó la experiencia del banco en el apoyo al desarrollo del turismo y la hostelería en toda África y el Caribe. Declaró: "En Afreximbank, creemos que la industrialización es la base del comercio sostenible y la transformación económica. Para comerciar con éxito con África, primero debemos producir. Gracias a las inversiones en parques industriales, zonas económicas especiales y la industria manufacturera local, Jamaica tiene la oportunidad de reducir su dependencia de las importaciones, aumentar las exportaciones de valor agregado, generar puestos de trabajo y reforzar su resiliencia económica. Este enfoque ha dado sus frutos en 18 países africanos, en los que Afreximbank respaldó el desarrollo de parques industriales y zonas económicas especiales mediante iniciativas como su línea de crédito global de 450 millones de dólares con ARISE IIP, además de brindar un apoyo fundamental en materia de financiamiento comercial a empresas de todo el continente. Creemos que estas lecciones y soluciones se pueden adaptar para respaldar las ambiciones de crecimiento industrial de Jamaica y generar nuevas oportunidades de comercio, inversión y desarrollo económico".

Afreximbank sigue comprometida con promover el comercio intracaribeño y entre África y el Caribe mediante la mejora del acceso al financiamiento comercial, al capital de inversión y al asesoramiento. La gira destacó el compromiso del banco con el impulso de la agenda "Global Africa" y el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre África y el Caribe.

Distribuido por APO Group en nombre de Afreximbank.

Descargar imagen: https://apo-opa.co/4at3Yes (de izquierda a derecha: La Excma. Sra. Fayval Williams, ministra de Hacienda y de la Función Pública y el Sr. Eric Monchu Intong, director general del Grupo Afreximbank, responsable de Relaciones con los Clientes y Operaciones de las Oficinas Regionales)

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Acerca de Afreximbank:

African Export-Import Bank (Afreximbank) es una institución financiera multilateral panafricana cuyo objetivo es financiar y promover el comercio tanto dentro como fuera de África. Desde hace más de 30 años, el banco ha venido implementando estructuras innovadoras para ofrecer soluciones de financiamiento que contribuyan a la transformación de la estructura del comercio africano, acelerando así la industrialización y el comercio intrarregional, lo que a su vez impulsa la expansión económica en África. Afreximbank, firme defensor del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA), puso en marcha un Sistema Panafricano de Pagos y Liquidación (PAPSS), que fue adoptado por la Unión Africana (UA) como plataforma de pagos y liquidación para consolidar la aplicación del AfCFTA. En colaboración con la Secretaría de la ZCLCA y la UA, el banco creó un fondo de ajuste de 10 000 millones de dólares para apoyar a los países que participan de forma efectiva en la Zona de Libre Comercio del África Continental (AfCFTA). A finales de diciembre de 2025, los activos totales y las contingencias de Afreximbank ascendían a más de 48 500 millones de dólares y sus fondos propios alcanzaron los 8400 millones de dólares. Afreximbank cuenta con calificaciones de grado de inversión otorgadas por China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd (CCXI) (AAA), GCR (A), Japan Credit Rating Agency (JCR) (A-) y Moody's (Baa2). Afreximbank se ha convertido en un grupo empresarial formado por el banco, su filial de fondos de capital de impacto denominada Fondo para el Desarrollo de las Exportaciones de África (FEDA) y su filial de gestión de seguros, AfrexInsure (en conjunto, "el Grupo"). El banco tiene sede central en El Cairo, Egipto.

Para más información, visite: www.Afreximbank.com

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FUENTE Afreximbank