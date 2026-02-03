AHR Expo 2026: Hitachi Scroll Compressor destaca las innovaciones en compresores scroll de alta eficiencia

"Nuestra participación continua en la AHR Expo refleja tanto nuestra constancia como nuestro enfoque estratégico", afirmó Wisdom Hao, director general de Guangzhou Bosch Home Comfort Group Compressor Technology Co., Ltd. "Norteamérica sigue siendo una región estratégica fundamental, sobre todo porque se enfrenta a unos criterios de rendimiento más estrictos y a unas expectativas más altas en cuanto a la estabilidad operativa a largo plazo".

En la exposición AHR Expo 2026, Hitachi Scroll Compressor presentó sus productos recién lanzados junto con modelos probados, y demostró cómo evoluciona la cartera para satisfacer las necesidades del cliente.

Uno de los aspectos más destacados de su stand fue su nuevo compresor scroll de alta eficiencia y bajo lado, diseñado en respuesta a las crecientes expectativas de eficiencia y a las demandas de aplicación en el mercado unitario. En consonancia con las tendencias mundiales de ahorro de energía y descarbonización, el producto ofrece mejoras cuantificables en la eficiencia estacional, reducción del ruido durante el funcionamiento y rendimiento estable en condiciones de carga variables. Representa la última generación en la hoja de ruta de la tecnología de compresores scroll de Hitachi, que se basa en décadas de experiencia a la vez que presenta mejoras específicas para el mercado actual, impulsado por la eficiencia.

El diseño de dos etapas tiene su origen en la primera familia de compresores scroll del mundo desarrollada por Hitachi, y hereda su rendimiento y durabilidad de referencia. Una válvula solenoide mejorada permite un control preciso de la capacidad en dos pasos, lo que favorece un funcionamiento más eficiente a carga parcial, mientras que el diseño de la carga scroll se ha optimizado para cumplir con los requisitos del índice de eficiencia energética estacional 2 (SEER2). Un motor de nuevo desarrollo mejora el rendimiento con cargas livianas, y el mecanizado y el montaje de alta precisión contribuyen a la durabilidad y la estabilidad operativa. La doble compatibilidad para el manejo de líquidos y residuos refuerza aún más la robustez en condiciones del mundo real.

Además de las soluciones de lado bajo, Hitachi Scroll Compressor presentó una línea de compresores scroll de lado alto que abarcan una variedad más amplia de aplicaciones en Norteamérica, que incluyen calefacción y refrigeración con bombas de calor, refrigeración comercial y almacenamiento en frío, así como refrigeración de centros de datos y equipos. A medida que aumenta la demanda de sistemas capaces de funcionar de manera estable en rangos de temperatura más amplios, los compresores scroll de lado alto ofrecen una gran adaptabilidad y un rendimiento constante.

Diseñados con una amplia capacidad de funcionamiento, los compresores scroll de lado alto admiten un funcionamiento estable tanto en modo calefacción como refrigeración. Son compatibles con refrigerantes respetuosos con el medio ambiente como el R290, el R32 y el R454B, en consonancia con el cambio del sector hacia soluciones con menor potencial de calentamiento global. La compatibilidad con la tecnología mejorada de inyección de vapor mejora aún más la eficiencia de la calefacción, en especial en climas más fríos.

En conjunto, las tecnologías presentadas en la AHR Expo destacaron la estrategia de innovación de Hitachi Scroll Compressor: avanzar en las tecnologías básicas de compresores, a la vez que se adaptan estrictamente a las tendencias normativas y a las prioridades del usuario final. Desde sistemas residenciales y comerciales ligeros hasta aplicaciones industriales complejas, la cartera de productos de la empresa está diseñada para ayudar a los fabricantes de equipos a lograr una mayor eficiencia, un funcionamiento más silencioso y un rendimiento confiable a largo plazo.

De cara al futuro, Hitachi Scroll Compressor tiene previsto profundizar la colaboración en toda la cadena de valor de la HVACR, mediante el uso de plataformas internacionales como la AHR Expo para compartir información, recopilar opiniones del mercado y acelerar la adopción de tecnologías de compresores eficientes, confiables y sostenibles en medio de la transición energética mundial.

Para más información, visite https://compressors.hitachiaircon.com/en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875482/AHR2026.jpg

FUENTE Hitachi Scroll Compressor