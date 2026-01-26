CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En un contexto de creciente digitalización del comercio y de expansión regional de empresas financieras y no financieras, alfred desarrolló una plataforma de infraestructura de pagos para resolver la complejidad del movimiento de dinero entre países de América Latina, mediante una integración unificada que conecta sistemas financieros locales y tecnología basada en activos digitales.

alfred cierra una Serie A por 15 MDD para fortalecer su infraestructura de pagos transfronterizos en América Latina

Como plataforma B2B, alfred integra rieles bancarios locales, sistemas de pago en tiempo real y stablecoins en una sola API. Esta arquitectura permite a fintechs, instituciones financieras, marketplaces y multinacionales operar pagos internacionales en la región con mayor velocidad, transparencia y control, reduciendo la fricción y la dependencia de intermediarios tradicionales.

Con operaciones en México, Brasil, Colombia y Argentina, la empresa ha procesado cerca de cuatro millones de transacciones y ha impactado a más de 2.5 millones de usuarios. alfred permite liquidaciones internacionales en minutos y opera con monedas como MXN, BRL, COP, ARS y USD, facilitando la gestión de flujos de capital entre múltiples jurisdicciones.

Como parte de su estrategia de crecimiento, alfred cerró una ronda Serie A por 15 millones de dólares, liderada por F-Prime Capital junto a inversionistas como Brevan Howard Digital y WhiteStar Capital. Los recursos se destinarán al fortalecimiento de su infraestructura tecnológica, regulatoria y operativa en la región.

"El futuro de los pagos se construirá en torno a stablecoins y rieles basados en blockchain. Alfred aborda una necesidad crítica al modernizar la infraestructura global de pagos en América Latina. El equipo está profundamente enfocado en el cliente y el cumplimiento regulatorio", señaló F-Prime.

"Este respaldo nos permite profundizar nuestra infraestructura y acompañar a empresas que requieren operar pagos transfronterizos a escala regional", afirmó Diego Yánez, CEO y cofundador de alfred.

La compañía utiliza stablecoins como riel de liquidación, integradas con el sistema financiero tradicional, lo que permite desacoplar el movimiento de valor de las limitaciones de los sistemas bancarios locales, manteniendo trazabilidad y cumplimiento normativo.

"El desafío no era solo tecnológico, sino de confianza. Conectar la banca tradicional, pagos en tiempo real y blockchain exige respetar las reglas del sistema financiero sin frenar la innovación", explicó Matías Plano, cofundador de alfred.

Un antecedente clave en el desarrollo de la empresa fue el Grant de 250 mil dólares otorgado por Stella Community Fund en 2021, que permitió construir su primera versión operativa y sentar las bases de su modelo de pagos basado en activos digitales.

Además de su presencia en América Latina, alfred ha desarrollado corredores estratégicos como Asia–Latam, una de las rutas comerciales de mayor crecimiento, con un volumen superior a los 600 mil millones de dólares anuales, posicionándose como un habilitador relevante para la evolución de los pagos transfronterizos en la región.

