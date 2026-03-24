Alibaba International lanza Accio Work, un agente de IA empresarial para negocios globales

Acelerando los negocios con agentes: Un equipo proactivo de agentes de IA de nivel empresarial diseñado para operaciones globales seguras

NUEVA YORK, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba International presentó Accio Work, un agente de IA empresarial plug-and-play que equipa a las empresas con un equipo de trabajo inmediato y sin código. Sin necesidad de configuración inicial, la plataforma despliega agentes especializados para ejecutar operaciones complejas a largo plazo desde el primer día, lo que supone un cambio significativo hacia el "Negocio con agentes": una nueva era en la que la IA va más allá de las herramientas pasivas de preguntas y respuestas para convertirse en ejecutores activos y autónomos.

Presentado inicialmente en noviembre de 2024 como un motor de abastecimiento B2B (de empresa a empresa) impulsado por IA, Accio ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en un agente de IA a gran escala, que ahora presta servicio a más de 10 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. El lanzamiento de Accio Work marca una nueva fase en esta evolución: ir más allá del abastecimiento para convertirse en un agente de IA empresarial a gran escala diseñado para dar soporte a las diversas necesidades operativas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de todo el mundo.

"Nuestra visión es democratizar la IA de nivel empresarial", señaló Kuo Zhang, presidente de Alibaba.com y vicepresidente de Alibaba International. "Queremos que todos los emprendedores, independientemente del tamaño de su equipo, tengan acceso a una fuerza laboral inteligente que opere a la escala de una gran corporación. Las pequeñas empresas encontrarán Accio Work especialmente útil."

Un "equipo de agentes" proactivo y listo para usar

Para los emprendedores sin conocimientos técnicos, crear un equipo de trabajo de IA personalizado suele implicar lidiar con ingeniería compleja e implementaciones arriesgadas. Accio Work elimina estas barreras con un equipo de agentes previamente configurado, diseñado para todo el ciclo de vida de las PYMES, desde el análisis de mercado inicial, el diseño y la búsqueda de proveedores hasta la optimización a largo plazo de la tienda y el control de inventario.

Su secreto reside en la orquestación dinámica: al recibir un objetivo, el sistema reúne de inmediato un "equipo" multifuncional de agentes especializados (analistas, creadores, expertos en logística) para trabajar en paralelo.

Además de gestionar las operaciones a largo plazo, el equipo de agentes proporciona información estratégica y sugerencias de una forma proactiva. Esto permite a las PYMES y a los emprendedores individuales gestionar flujos de trabajo de comercio mundial de principio a fin con precisión empresarial, sin necesidad de código ni configuración.

Ejecución autónoma y conectividad mundial

Accio Work permite a los emprendedores gestionar negocios en línea o tiendas físicas con un nuevo nivel de automatización, diseñado específicamente para aliviar la pesada carga operativa a la que se enfrentan las PYMES. Los usuarios pueden implementar una flota personalizable de agentes de IA para gestionar tareas críticas, entre las que se incluyen:

Cumplimiento regulatorio automatizado : gestión en tiempo real de declaraciones de IVA, reembolsos de impuestos y documentación aduanera en más de 100 mercados.

: gestión en tiempo real de declaraciones de IVA, reembolsos de impuestos y documentación aduanera en más de 100 mercados. Abastecimiento autónomo : ejecuta solicitudes de cotización (RFQ) y lleva a cabo negociaciones en varias rondas con los proveedores para asegurar condiciones óptimas.

: ejecuta solicitudes de cotización (RFQ) y lleva a cabo negociaciones en varias rondas con los proveedores para asegurar condiciones óptimas. Integración operativa: impulsa la automatización del marketing y supervisa la logística a través de herramientas como Telegram y WhatsApp.

Además, Accio Work permite a los usuarios encapsular sus procesos únicos en "habilidades" reutilizables, lo que les permite estandarizar, compartir o incluso monetizar su experiencia.

Fiabilidad y seguridad impulsadas por el ecosistema de Alibaba

Accio Work, basado en el ecosistema propietario de Alibaba Group, está diseñado estructuralmente para minimizar las alucinaciones de la IA. A diferencia de los modelos que se basan en conocimientos generales propensos a imprecisiones, Accio Work se nutre directamente de las tendencias de consumo en tiempo real y de los registros reales de transacciones comerciales en las plataformas de comercio electrónico de Alibaba. Esta base garantiza que cada resultado sea específico, preciso y comercialmente relevante.

Consciente de la delicadeza que supone delegar tareas críticas a la IA, Accio Work emplea un enfoque que prioriza la seguridad, con entornos aislados y una gestión de permisos granular. Las acciones de alto riesgo que implican finanzas o acceso a archivos requieren de la aprobación explícita del usuario, lo que garantiza que la IA opere estrictamente dentro de los límites definidos. Además, el sistema respeta la soberanía de los datos, lo que permite a los usuarios optar por no guardar ningún dato en los servidores.

Accio Work estará disponible en www.Accio.com a finales de marzo.

Acerca de Alibaba International

Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) se dedica a apoyar el desarrollo del comercio digital mundial mediante tecnología basada en inteligencia artificial. Opera diversas plataformas con modelos de negocio distintivos, que abarcan múltiples países y regiones de todo el mundo.

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FUENTE Alibaba International