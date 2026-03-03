Alibaba.com convierte a México en un mercado estratégico, redoblando su apuesta por el abastecimiento Local-a-Local

Entrega rápida desde almacenes locales, Trade Assurance y herramientas impulsadas por IA dan paso a una nueva era de certidumbre para las PyMEs.

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, una plataforma líder de comercio electrónico business-to-business (B2B), presentó sus servicios diseñados para brindar mayor certidumbre a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de México. Con un enfoque en el abastecimiento Local-a-Local con entrega rápida y envío gratuito a nivel nacional, Trade Assurance, que ofrece pagos seguros y sencillos y devoluciones fáciles, así como capacidades avanzadas de abastecimiento impulsadas por inteligencia artificial, la plataforma busca ayudar a más de 5 millones de PyMEs en México a comprar con confianza y operar con mayor eficiencia.

DSC02416

Alibaba.com también anunció que en mayo lanzará Pagos a Meses para las PyMEs mexicanas. Los compradores podrán pagar en mensualidades al finalizar la compra utilizando las principales tarjetas de crédito, lo que ayudará a las PyMEs a invertir en inventario mientras mantienen flexibilidad financiera.

"Las PyMEs son la columna vertebral de la economía y de las comunidades en México", señaló Bill Ding, Country Manager de Alibaba.com México. "Actualmente, Alibaba.com ya atiende a más de 70,000 empresas mexicanas cada año, con cerca de 2,000 pedidos realizados diariamente en nuestra plataforma en México, ayudando a los negocios locales a mantenerse competitivos y a generar empleo en todo el país. Los servicios anunciados hoy reflejan nuestro compromiso continuo con México, y esperamos trabajar con más socios locales para impulsar a aún más PyMEs".

Abastecimiento Local-a-Local: Entrega más rápida, mayor eficiencia

Un componente clave de la iniciativa es el abastecimiento Local-a-Local, que ofrece una selección en constante crecimiento que actualmente supera los 150,000 productos vendidos por proveedores locales en México y gestionados desde almacenes locales. El servicio permite entregas rápidas en un plazo de 7 a 9 días y ofrece envío gratuito a nivel nacional en pedidos superiores a MXN 499.

Al aprovechar la distribución local, las PyMEs se benefician de tiempos de entrega significativamente más cortos en comparación con el abastecimiento transfronterizo, que a menudo puede tardar semanas. Esto ayuda a reducir la presión sobre el flujo de efectivo y a mejorar la rotación de inventario. Al mismo tiempo, el modelo ofrece mayor transparencia en precios y permite a los compradores adquirir productos en línea al mayoreo sin necesidad de desplazarse físicamente, brindando una experiencia de abastecimiento más eficiente y conveniente.

Trade Assurance: Protección integrada para compradores

Desempeña un papel central al ofrecer mayor protección y confianza durante todo el proceso de compra. El programa incluye opciones de pago seguras y sencillas, garantías de envío y entrega puntual, así como soporte de Devolución Fácil en pedidos elegibles. Los compradores pueden recibir asistencia dentro de los 30 días posteriores a la entrega, incluyendo reembolsos mediante devoluciones gratuitas a almacenes locales para productos identificados con la etiqueta "Easy Return", en caso de presentar problemas de calidad como defectos o daños.

Abastecimiento impulsado por IA: Optimización del proceso de compra

Con base en 26 años de experiencia en la industria y datos de transacciones en tiempo real, Alibaba.com presentó sus más recientes capacidades de abastecimiento impulsadas por inteligencia artificial para las PyMEs mexicanas. Las herramientas Deep Search, optimizadas para B2B, y AI Mode están diseñadas para reducir las barreras del comercio global y brindar a las pequeñas empresas acceso a cadenas de suministro sólidas y diversificadas que antes estaban reservadas para grandes corporaciones.

Deep Search permite búsquedas multimodales mediante consultas extensas en lenguaje natural y búsquedas basadas en imágenes, desglosando las solicitudes en componentes clave y comparándolas con cientos de millones de listados de productos B2B para ofrecer resultados precisos. AI Mode —impulsado por el motor de IA propietario de Alibaba, Accio— integra inteligencia artificial agéntica directamente en el proceso de abastecimiento al analizar automáticamente los requisitos y comparar proveedores en términos de precios, logística, certificaciones y capacidades de producción, automatizando hasta el 70% de los flujos de trabajo manuales y permitiendo que las PyMEs pasen de la ideación del producto a la selección del proveedor en minutos en lugar de semanas.

Para reforzar el apoyo a los negocios locales, Alibaba.com también anunció que traerá a México su evento anual de abastecimiento en línea, March Expo. Del 1 al 31 de marzo, los compradores mexicanos podrán disfrutar de un 10% de descuento en más de 8 millones de productos en Alibaba.com, con más de 2 millones de productos con descuentos del 20%.

México cuenta con más de 5 millones de PyMEs, que representan alrededor del 99.8% de las unidades económicas del país y desempeñan un papel fundamental en el empleo y la actividad económica a nivel nacional, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Economía sobre el ecosistema de las MiPyMEs. Con el lanzamiento de estos servicios, Alibaba.com reafirma su compromiso a largo plazo con México y con el desarrollo de las PyMEs, ayudándolas a enfrentar los desafíos de abastecimiento y digitalización, fortaleciendo la competitividad local y contribuyendo al crecimiento económico sostenible del país.

Acerca de Alibaba.com

Alibaba.com inició operaciones en 1999 como el primer negocio de Alibaba Group. Desde entonces, ha apoyado a pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización y comercio internacional, con el propósito de facilitar hacer negocios en cualquier lugar. Actualmente, es una plataforma global de comercio electrónico B2B que conecta a más de 200,000 proveedores con más de 50 millones de compradores activos en todo el mundo, ofreciendo más de 200 millones de productos en más de 40 categorías. Forma parte de Alibaba International Digital Commerce Group.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923822/DSC02416.jpg

FUENTE Alibaba.com