Allegis presenta SafeAxis™, un sistema de hardware antipánico de grado arquitectónico diseñado para grandes recintos industriales

MINNEAPOLIS, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Allegis, proveedor de soluciones de acceso diseñadas para fabricantes de equipos originales industriales (OEM) y fabricantes de recintos, anunció el lanzamiento de SafeAxis™, una familia de herrajes antipánico y de escape de grado industrial diseñados para recintos grandes y transitables en los que la seguridad es fundamental. SafeAxis™ amplía el catálogo de Allegis, que pasa de componentes de acceso a sistemas de salida completos y conformes con la normativa para recintos industriales de gran tamaño.

SafeAxis™ está basado en el hardware de la serie PDQ 6300, un fabricante líder de herrajes para puertas, que ofrece un rendimiento conforme con la normativa ANSI/BHMA de grado 1 en materia de seguridad de las personas. Sobre esta base, Allegis diseña la solución completa de salida para sistemas de puertas y recintos industriales que ofrece soporte a los fabricantes de equipos originales, simplifica las especificaciones y garantiza un funcionamiento fiable.

"SafeAxis™ refleja cómo construyen nuestros clientes hoy en día, adaptándose a sistemas más grandes, entornos más duros y exigencias de seguridad más elevadas", afirma Greg Mattson, presidente de Allegis. "Necesitan algo más que piezas. Necesitan soluciones de salida completas en las que puedan confiar en cuanto a rendimiento, cumplimiento y escalabilidad. SafeAxis™ les ofrece esa confianza".

Aunque tiene sus raíces en los herrajes antipánico arquitectónicos, SafeAxis™ adapta esa base a las exigencias de los recintos industriales grandes y transitables, lo que ofrece un rendimiento continuo en entornos con muchas vibraciones y expuestos a la intemperie, a la vez que mantiene una salida rápida e intuitiva para cumplir con las normas de seguridad. Las aplicaciones a las que se dirige incluyen salas de control modulares y eHouse, recintos para generadores, refugios modulares para equipos, sistemas de energía móviles y otras infraestructuras industriales de misión crítica.

"La serie PDQ 6300 ha demostrado su eficacia en aplicaciones exigentes", afirma Phil Brandey, director ejecutivo de PDQ. "La alianza con Allegis permite aplicar esa fiabilidad de una forma novedosa: adaptar herrajes antipánico de grado arquitectónico a la escala, los ciclos de trabajo y los entornos de los grandes recintos industriales. SafeAxis™ es un claro ejemplo de cómo la colaboración genera valor real para los clientes de fabricantes de equipos originales (OEM)".

Los sistemas SafeAxis™ se basan en cuatro principios: seguridad mediante el diseño, acceso controlado con salida instantánea, durabilidad en entornos difíciles y simplicidad integrada. Al incorporar herrajes antipánico y de salida a su ecosistema de acceso diseñado, Allegis permite a sus clientes especificar ensamblajes completos y conformes para puertas y recintos a partir de un único socio de confianza. Los sistemas de salida industrial SafeAxis™ ya están disponibles en Allegis. SafeAxis™ industrial egress systems are available now through Allegis.

Allegis ofrece soluciones de acceso diseñadas para fabricantes de equipos originales industriales (OEM) y fabricantes de recintos, lo que ayuda a los clientes a estandarizar, escalar y proteger los puntos de acceso críticos en los mercados de energía, infraestructura y equipos.

PDQ es un fabricante de confianza de herrajes para puertas de alto rendimiento, conocido por sus soluciones duraderas antipánico y de acceso utilizadas en entornos comerciales e industriales.

