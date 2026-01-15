Alojica y Royalton Hotels & Resorts compran The Westin Resort & Spa, Cancún

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Black Creek México ("BCM") se complace en anunciar que Alójica, una plataforma de inversión patrocinada por BCM, en asociación con Royalton Hotels & Resorts ("Royalton"), ha cerrado la compra a Marriott Vacations Worldwide del hotel The Westin Resort & Spa, Cancún. Alójica y Royalton planean llevar a cabo una reforma sustancial del activo para convertirlo en un resort todo incluido bajo la marca Westin Hotels & Resorts y como parte de All-Inclusive by Marriott Bonvoy.

"The Westin Resort & Spa, Cancún es nuestra cuarta inversión hotelera en México y nuestra segunda colaboración con Royalton, un operador y propietario de resorts todo incluido de clase mundial", señaló Eduardo Ahumada, Senior Vice President de Alójica. "Creemos profundamente en la institucionalización y el crecimiento de los resorts premium todo incluido en México, particularmente en Cancún, el destino internacional número uno en el mundo para los viajeros de Estados Unidos".

"Esta adquisición subraya la confianza de Royalton Hotels & Resorts a largo plazo en el mercado hotelero mexicano y en la creciente demanda institucional por activos todo incluido de alta calidad", señaló Daniel Díaz, Executive Vice President de Royalton Hotels & Resorts. "Alójica ha demostrado un enfoque de inversión disciplinado y una visión clara a largo plazo en la identificación y reposicionamiento de oportunidades en resorts premium. Nos complace asociarnos nuevamente en un activo emblemático en Cancún, donde Royalton aportará su experiencia operativa para apoyar la generación de valor, el uso eficiente de capital y el reposicionamiento exitoso del resort como un Westin All-Inclusive junto con Marriott International".

The Westin Resort & Spa, Cancún se ubica en la exclusiva zona de Punta Nizuc, en el extremo de la Zona Hotelera de Cancún, a tan solo minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, que recibe más de 30 millones de pasajeros al año. Diseñada por el reconocido arquitecto Ricardo Legorreta, la propiedad cuenta con 372 habitaciones y suites con vistas espectaculares del Caribe Mexicano y de la Laguna Nichupté, cinco restaurantes y bares, 1,900 metros cuadrados de espacios para reuniones y amenidades distintivas de Westin Hotels & Resorts, incluyendo un Heavenly Spa by Westin y un Kids Club.

Acerca de Black Creek México & Alojica

Black Creek México es una empresa líder en la gestión de inversiones inmobiliarias en México. Desde 1996, las plataformas de inversión afiliadas a BCM han desarrollado, adquirido y operado más de 175 propiedades industriales, comerciales, residenciales, vivienda en renta y hoteleras en México, en inversiones superando los USD $3 mil millones.

Patrocinada por BCM, Alójica es una plataforma de gestión de inversiones inmobiliarias enfocada exclusivamente en oportunidades de inversión hotelera y turísticas en México. Alójica adopta un enfoque institucional para la gestión integral de inversiones hoteleras y activos relacionados a las mismas, con el objetivo de generar valor a largo plazo en sus inversiones mediante un enfoque estratégico en la gestión y optimización de activos hoteleros. La empresa sigue buscando activamente oportunidades de inversión en hoteles de perfil institucional en los principales mercados hoteleros de México.

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una empresa líder en hoteles todo incluido con resorts ubicados en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno de los cuales ofrece una experiencia distintiva e inmersiva.

Los resorts galardonados de Royalton han recibido reconocimiento a nivel global por ofrecer excelencia en servicio, diseño e innovación, superando las expectativas a través de experiencias emblemáticas como All-In Luxury® y alianzas con Autograph y Luxury Collection de Marriott International, así como propuestas de entretenimiento cuidadosamente diseñadas.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, favor de visitar www.royalton.com

