ALVAREZ & MARSAL TAX AMPLÍA SUS CAPACIDADES EN MÉXICO PARA OFRECER UN SERVICIO COMPLETO CON SEIS NUEVOS SOCIOS

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Alvarez & Marsal Tax (A&M Tax), una filial de la firma global líder en servicios Alvarez & Marsal (A&M) ha ampliado sus servicios en México con el nombramiento de los Socios (MD) Ricardo Ahumada, Edgar Antúnez-León, Iván Díaz-Barreiro, Xavier Hoyos y Fernando Lorenzo. A medida que A&M Tax continúa construyendo un equipo de asesoría de primer nivel en todo el mundo, los líderes José Manuel Ramírez y Alfonso Pallete están enfocados en buscar contrataciones estratégicas de alto nivel para fortalecer las operaciones en la región. Estos nombramientos son parte de esa estrategia.

A&M Tax México ahora ofrece servicios fiscales integrales, que incluyen asesoría fiscal corporativa, precios de transferencia, planeación fiscal internacional, servicios a clientes privados, controversias fiscales nacionales e internacionales y litigios administrativos. Actualmente, el equipo está compuesto por alrededor de 40 profesionales fiscales experimentados, con ocho socios, incluyendo a, Santiago Chacón y a Alfredo García, quien se integró recientemente.

Ernesto "Ernie" Pérez, Director General y Líder Global de A&M Tax, dijo, "México es la segunda economía más grande de América Latina y un mercado verdaderamente dinámico, lo que lo convierte en una jurisdicción clave para la planificación del crecimiento. La proximidad del país a Estados Unidos y sus sólidas operaciones manufactureras aumentan su atractivo. Estamos reforzando el equipo con seis asesores de primer nivel y continuaremos ampliando nuestra presencia en el país y en toda América Latina. Cada socio que agregamos al equipo puede manejar las complejidades y regulaciones locales y, al mismo tiempo, ofrecer una perspectiva global. Nos aseguraremos de brindar nuestras amplias capacidades y una escala adecuada para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes".

Antes de integrarse a la firma, los miembros del equipo recién contratados de A&M Tax en México desempeñaron funciones de liderazgo y cargos como socios en las Cuatro Grandes (Big Four), organismos fiscales gubernamentales y firmas de abogados. Cada profesional ha trabajado con clientes nacionales, regionales e internacionales, gestionando cuestiones fiscales complejas derivadas de desafíos geopolíticos y fiscales nacionales y globales. Además, todos tienen amplia experiencia en planeación fiscal estratégica y experiencia en la negociación de aspectos fiscales complejos en transacciones, así como en la colaboración con las autoridades mexicanas y extranjeras para resolver controversias fiscales.

José Manuel Ramírez, Socio y Líder de A&M Tax México, afirmó: "El panorama fiscal en México es complejo y es normalmente impactado por la volatilidad económica y cambios geopolíticos. Los clientes nacionales y extranjeros están expectantes a posibles aranceles y cambios en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México y están lidiando con mayores requisitos regulatorios y de cumplimiento. También existen preocupaciones considerables sobre la mitigación de riesgos derivadas de controversias y litigios fiscales, y la lista continúa. Este talentoso equipo está preparado para apoyar a cada cliente con servicios personalizados, libres de conflictos de auditoría en medio de los desafíos previstos a futuro".

